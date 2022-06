Roma e Formula E ancora insieme: due tappe a luglio 2023

Roma e Formula E, il binomio andrà avanti anche nel 2023 ma con una grande novità. Questo è quanto emerge dal calendario provvisorio della nona stagione del Campionato del Mondo della Fia riservato alle monoposto spinte da motori elettrici.

Da anni il circuito dell’Eur è una tappa fissa del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, con la Città Eterna solita a ospitare l’avvenimento nel mese di aprile. Nel 2023 invece il Rome E-Prix si terrà il 15 16 luglio, in piena estate.

“La decisione di pianificare in estate l’appuntamento di Roma porta con sé una serie di novità - si legge nella nota stampa - La doppia tappa estiva permetterà infatti di ridurre ulteriormente l’impatto sul traffico cittadino, oltre a garantire una serie di iniziative collaterali che coinvolgeranno anche i tanti turisti in visita”.

Soddisfatto Alessandro Onorato, l’assessore capitolino allo Sport: “Grazie alla preziosa collaborazione con Fia e con Formula E, Roma nella prossima stagione sarà ancora una volta tra le sole quattro città al mondo a ospitare due tappe del campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche. Siamo grati di questa opportunità, che conferma la qualità dell’organizzazione e il livello di accoglienza che la nostra città è in grado di mettere in campo per la squadra dei circa 7.000 addetti ai lavori e per le decine di migliaia di spettatori previsti”.

Il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E è arrivato alla Stagione 9 e vedrà finalmente il debutto della terza generazione (Gen3) di monoposto elettriche: in programma più gare, più città e più team di sempre. Il calendario della prossima stagione prevede attualmente 18 gare tra gennaio e luglio 2023 su circuiti in 13 città del mondo, battendo così il precedente record di 16 gare in 10 città diverse della Stagione in corso.

Nella prossima stagione Formula E debutterà in due nuove città: Hyderabad, in India, l’11 febbraio, e San Paolo il 25 marzo. Città del Messico sarà la prima a veder sfrecciare la nuova generazione di vetture il prossimo 14 gennaio, mentre Berlino rimane l’unica a ospitare un E-Prix in tutte e nove le stagioni del campionato.