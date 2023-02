Formula E Città del Capo 2023: orari di gara e come guardarla in TV

Città del Capo ospiterà sabato 25 febbraio la prossima gara del campionato del mondo di Formula E. Si tratta della prima volta che un’appuntamento della serie E-Prix 2023 si svolge in Africa e della seconda di tre gare consecutive in nuove città inedite per il campionato sportivo a zero emissioni.

Il tracciato della Formula E Città del Capo 2023 si preannuncia il più veloce delle 16 gare in stagione, lungo poco meno di 3 chilometri (2,921 per l’esattezza) presenta zone di frenata molto sconnesse con una chicane stretta e un passaggio veloce a metà circuito che metteranno a dura prova i 22 piloti in gara. Il quartiere Green Point della città sarà teatro dei 30 giri previsti dal regolamento, che lambiranno lo stadio cittadino e la costa in direzione Robben Island.

Formula E Città del Capo 2023

James Barclay, sudafricano e team principal di Jaguar TCS Racing, ha dichiarato: «Essendo cresciuto in Sudafrica e avendo assistito all’ultima gara del campionato mondiale nel 1993 a Kyalami, è un momento di orgoglio per me e per gli altri membri sudafricani del team essere parte del ritorno delle gare di alto livello in questo paese appassionato di motorsport».

Formula E: la classifica attuale

Dopo le prime quattro gare della stagione, il team Porsche è al comando sia della classifica costruttori sia di quella piloti con Pascal Wehrlein che anche in quest’occasione si impegnerà per salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

La precedente gara sul circuito indiano di Hyderabad non ha infatti arriso al team tedesco con il ritorno alla vittoria di Jean-Eric Vergne al termine di un E-Prix ricco di colpi di scena. Nonostante sia la squadra favorita, DS Penske sta faticando a raccogliere i risultati sperati, ma la vittoria di Vergne - primo pilota non Porsche ad aggiudicarsi il successo dall’inizio del campionato - ha permesso di raggiungere il traguardo dei 36 punti dopo la bandiera a scacchi.

Il pubblico sudafricano sosterrà molto probabilmente il connazionale Kelvin van der Linde, chiamato a sostituire l’infortunato Robin Frijns per il team ABT Cupra. Il ritorno in Formula E per ABT è stato finora difficile, con nessun punto e un 11° posto per Nico Mueller a Hyderabad. Le cose stanno lentamente migliorando per la squadra, e van der Linde si affiderà al sostegno del pubblico di casa per salire sul podio a Città del Capo.

Formula E 2023 .

Formula E Città del Capo E-Prix 2023: programma e orari

Grazie ad uno scarto limitato del fuso orario tra il nostro paese e l’Africa (solo un’ora avanti), il programma per seguire la Formula E Città del Capo 2023 risulta sufficientemente comodo per gli appassionati italiani.

La prima sessione di prove libere si terrà venerdì 24 febbraio alle 17.00 ora locale (16.00 in Italia) con la successiva (prove libere 2) che aprirà la giornata di sabato 25 febbraio alle 08:10 italiane. Le qualifiche prenderanno invece il via alle 10.40 di sabato con la quinta gara del Campionato di Formula E 2023 che andrà in scena a partire dalle 15.00 del 25 febbraio.

Nel dettaglio:

Prove Libere 1 venerdì 24 febbraio ore 16:00 CET

Prove Libere 2 sabato 25 febbraio ore 08:10 CET

Qualifiche sabato 25 febbraio ore 10:40 CET

Inizio gara sabato 25 febbraio ore 15:00 CET

Formula E Città del Capo E-Prix 2023: dove guardarla in TV e in streaming

Le prove della Formula E Città del Capo 2023 potranno essere seguite in diretta sui canali ufficiali del campionato: pagine social, YouTube e sito internet dedicato.

Le qualifiche potranno invece essere seguite in streaming su sportmediaset.it, Sky Sport Arena, e da questa gara anche su Discovery+ per gli abbonati al servizio. L’evento sarà trasmesso in diretta in chiaro sul Canale 20 di Mediaset, con tutte le sessioni disponibili in diretta su SportMediaset.it. Per gli abbonati anche Sky Sport trasmetterà la gara in diretta su Sky Sport 257 con SkyGo e Now in streaming sul web.

Venerdì 24 febbraio

ore 15:55, collegamento Prove Libere 1 in diretta su sportmediaset.it, pagine ufficiali Facebook e YouTube, fiaformulae.com e app iOS/Android

Sabato 25 febbraio

ore 08:05, collegamento Prove Libere 2 in diretta su sportmediaset.it, pagine ufficiali Facebook e YouTube, fiaformulae.com e app iOS/Android

ore 10.40, collegamento Qualifiche in diretta su sportmediaset.it, Discovery+, Sky Sport Arena e in streaming su Now Tv

ore 15:00, Gara in diretta su Canale 20, sportmediaset.it, Discovery+, Sky Sport 257 e in streaming su Now Tv

Formula E 2023 .

Attraverso la sezione «Race Centre» del sito fiaformulae.com sarà inoltre possibile seguire il Live Timing che include una mappa interattiva del tracciato con resoconti dettagliati delle sessioni, approfondimenti e reazioni da bordo pista.