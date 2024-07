Riunione Fed 31 luglio, il taglio dei tassi è vicino? Le previsioni

La riunione Fed di mercoledì 31 luglio si avvicina: cosa aspettarsi dal meeting della banca centrale Usa e, soprattutto, dalle parole di Powell?

Gli investitori sono quasi certi che in questo incontro di fine luglio nulla cambierà, con tassi ancora fermi. Tutt l’attenzione sarà rivolta alle dichiarazioni del presidente, alla ricerca di qualsiasi elemento che supporti le aspettative di una prima riduzione del costo del denaro settembre.

L’ultima volta che la banca Usa ha modificato i tassi è stato nel luglio 2023, aumentandoli di 25 punti base per portare il tasso di interesse sui fondi federali tra il 5,25% e il 5,5%, il massimo degli ultimi 23 anni. Cosa aspettarsi dl meeting del 31 luglio e quali indicazioni sul taglio ai tassi e sull’economia Usa? Le previsioni.

Riunione Fed 31 luglio: tassi fermi, taglio a settembre? Le previsioni

La Federal Reserve lascerà comunque invariata la politica monetaria alla riunione del FOMC della prossima settimana, ma crediamo che la userà per offrire il segnale più chiaro finora che sta iniziando a considerare seriamente un taglio dei tassi di interesse, molto probabilmente alla successiva riunione di settembre: questa la previsione degli strateghi ING, condivisa dalla maggioranza degli analisti.

“Il prossimo FOMC sarà utilizzato per gettare le basi per un taglio dei tassi a settembre, mentre la Fed sostiene la necessità di spostare la politica da un territorio restrittivo a un orientamento più neutrale”, ha affermato James Knightley.

Alcuni osservatori di mercato, dall’ex presidente della Fed di New York William Dudley a Mohamed El-Erian, hanno persino esposto il caso per un allentamento più aggressivo di quanto previsto al momento. In colonne separate di Bloomberg Opinion, Dudley ha affermato che la Fed dovrebbe prendere in considerazione la riduzione dei tassi questa settimana ed El-Erian ha messo in guardia da un “errore di politica” se la banca centrale mantiene i tassi troppo alti per troppo tempo.

“Ci aspettiamo che le recenti tendenze nei dati Usa porteranno il FOMC a rivedere la sua dichiarazione nella riunione della prossima settimana in modi che lasceranno intendere che un taglio nella riunione successiva di settembre sia diventato più probabile”, hanno commentato gli analisti di Goldman Sachs.

La Fed dovrebbe mantenere invariato il suo tasso di riferimento a luglio, segnalando al contempo che i progressi nella riduzione dell’inflazione sono ripresi secondo Michael Gapen, economista capo degli Stati Uniti presso la Bank of America Securities.

“La banca centrale Usa è ottimista sul fatto che i tagli siano probabili nel breve termine, ma non pensiamo che sia disposta a segnalare che settembre è un affare fatto. Potrebbe accadere, ma dipenderebbe dai dati”, ha aggiunto.

Se la Fed manterrà invariati i tassi il 31 luglio come da attese, la riunione di settembre potrebbe rappresentare un punto di svolta nella battaglia della Fed contro l’inflazione. Si tratterebbe della prima riduzione dei tassi di interesse dall’inizio della pandemia nel 2020. La Fed ha mantenuto il tasso vicino allo zero per stimolare l’economia nel difficile periodo del Covid, per poi aumentarlo a partire da marzo 2022 per rallentare l’economia e fermare l’inflazione.

Quali segnali per la Fed dall’economia Usa?

Il meeting del 31 luglio arriva in un contesto economico con luci e ombre.

L’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, l’indice delle spese per consumi personali, è aumentato del 2,5% nell’ultimo anno fino a giugno, secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti del 26 luglio. La crescita del Pil è salita del 2,8%, più di quanto previsto dagli economisti, nel secondo trimestre, sostenuta dalla spesa dei consumatori, secondo l’agenzia un giorno prima.

L’inflazione si è riaccesa nel primo trimestre, ma da allora ha continuato a scendere. Alcuni economisti hanno affermato che la banca centrale aspetterà un’altra riunione per assicurarsi che l’inflazione non riacceleri.

“Ma con la crescita in rallentamento e la disoccupazione che sta già aumentando, l’economia sembra essere sempre più vulnerabile e un ulteriore shock esogeno, come un picco nel conflitto geopolitico o una svendita nei mercati azionari e del credito, potrebbe far precipitare l’economia”, ha scritto l’economista di Moody’s Analytics Justin Begley.

“Mantenere tassi così alti per troppo tempo potrebbe danneggiare significativamente il mercato del lavoro e scuotere ulteriormente la fiducia delle imprese e dei consumatori, il che sarebbe negativo per il reddito personale”, ha scritto.

Il tasso di disoccupazione è salito da un minimo del 3,4% nell’aprile dell’anno scorso al 4,1% a giugno, al di sopra del livello del 4% previsto dalla Fed per la fine dell’anno nel suo ultimo ciclo di previsioni.

Il governatore Waller ha avvertito che c’è “più rischio di rialzo per la disoccupazione di quanto non abbiamo visto per molto tempo”. Il presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ha suggerito: “Non vogliamo arrivare al punto in cui iniziamo a vedere il mercato del lavoro indebolirsi sostanzialmente, a vacillare, perché a quel punto, è spesso troppo tardi per riportarlo in carreggiata”.

I tassi elevati non stanno risparmiando l’economia: quando la Fed inizierà a cambiare rotta, un peggioramento della disoccupazione e del quadro dei consumi potrebbe mettere a rischio la ripresa degli Stati Uniti.

