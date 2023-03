Riunione Bce oggi, DIRETTA: di quanto saliranno i tassi?

Riunione Bce oggi, giovedì 16 marzo: quali saranno le decisioni dell’Eurotower? L’incontro odierno è cruciale, visto l’attuale scenario di turbolenza finanziaria.

La Banca centrale europea dovrebbe procedere con un altro rialzo dei tassi di interesse, ma la disfatta dei titoli bancari globali rende le prospettive improvvisamente incerte. La crisi del Credit Suisse Group che ha seguito il crollo della Silicon Valley Bank ha lasciato gli analisti meno sicuri che l’aumento previsto si materializzerà effettivamente. Anche gli investitori hanno ridotto le scommesse per avvicinarsi a un incremento di 25 punti base, quindi più cauto.

Appare chiaro, quindi, che l’incontro di giovedì 16 marzo della Bce sarà davvero importante. Anche il tono e le parole di Lagarde nella consueta conferenza stampa (qui informazioni su come seguirla) verranno passate al setaccio: ci sarà rassicurazione sulla stabilità finanziaria dell’Eurozona?

Inoltre, sono attese le nuove stime di crescita e dell’inflazione: quali prospettive per i Paesi a moneta unica? Tutte le previsioni sulla riunione Bce di oggi, 16 marzo.

Riunione Bce oggi, aggiornamenti in DIRETTA

11:06 Euro dollaro L’EUR/USD sta estendendo i guadagni sopra 1,0600. La coppia sta trovando il suo equilibrio in mezzo a una svolta positiva per la propensione al rischio, mentre i timori per la crisi del Credit Suisse diminuiscono. Tutti gli occhi sono puntati sulla decisione di rialzo dei tassi della Bce.

10:04 Inflazione Italia I dati definitivi sull’inflazione in Italia a febbraio hanno indicato una crescita dei prezzi su base annuale del 9,1%, in rallentamento su stime a +9,2% e sul precedente +10,0%. A livello mensile i prezzi sono aumentati dello 0,2% (stime a +0,3%).

09:11 Apertura Borse europee I principali indici europei aprono in rialzo, in attesa della riunione Bce e della decisione sui tassi e confortate dall’intervento della Banca centrale svizzera per sostenere Credit Suisse.

Riunione Bce oggi: tassi di interesse in rialzo, ma di quanto?

Christine Lagarde aveva recentemente affermato che un aumento dei tassi di 50 punti base era visto come molto probabile, spazzando via quasi ogni dubbio sulla mossa di questa riunione di marzo. Tutto, però, è cambiato con la vicenda della Silicon Valley Bank, almeno nel sentiment generale.

La Bce, quindi, cambierà posizione sul rialzo del costo del denaro? È probabile che i politici più accomodanti nel board sostengano che l’ambiente economico sia cambiato dopo il crollo delle banche Usa e che sia necessaria maggiore cautela. Ciò sarebbe in contrasto con lo slancio da falco che si era sviluppato sulla scia dei dati sull’inflazione sottostante più veloci del previsto questo mese.

Le aspettative degli investitori stanno cambiando come parte delle ricadute del mercato finanziario globale dopo l’epilogo di SVB, con i trader che ora valutano le probabilità di un aumento di mezzo punto al di sotto del 50%. Attualmente vedono il tasso sui depositi raggiungere il picco del 3,40%, circa 80 punti base in meno rispetto a una settimana fa.

Quel che è certo è che la Bce si trova in una posizione davvero difficile: ridurre il suo impegno sull’aumento di mezzo punto percentuale sui tassi potrebbe diminuire la credibilità della banca, ma attenersi a quel rialzo annunciato potrebbe essere dannoso per un’economia che ora deve considerare le ricadute di eventuali rischi sistemici nel settore finanziario statunitense.

“Il crollo di SVB potrebbe rivelarsi un catalizzatore per un approccio più cauto da parte delle banche centrali”, ha affermato Frederik Ducrozet, economista presso la Pictet Wealth Management svizzera, prevedendo che “Lagarde assumerà un tono da falco ma non impegnativo giovedì”.

“La Bce non si ritirerà dall’aumento del tasso di 50 punti base che prevede di fare questa settimana”, ha dichiarato Holger Schmieding, capo economista della banca d’investimento tedesca Berenberg. “Probabilmente suggeriranno che ci saranno altri aumenti dei tassi senza dire se saranno di 25 o 50 punti base per darsi il tempo di vedere come andrà a finire.”

Steven Barrow, responsabile della strategia del Gruppo dei 10 di Standard Bank ha fatto notare che “la Bce si trova in un problema complicato in quanto potrebbe essere costretta a revocare il suo ’promesso’ aumento dei tassi di 50 punti base per questa settimana. Se lo facesse, dimostrerebbe, ancora una volta, che non vi è alcun vantaggio per le banche centrali di preannunciare i futuri movimenti dei tassi...”.

Erik Nielsen, consigliere capo per l’economia presso la banca italiana UniCredit ha sottolineato che non c’è “nessuna ragione ovvia per cui il pasticcio degli Stati Uniti dovrebbe diffondersi in Europa”, prevedendo che la Bce avrebbe alzato i tassi di mezzo punto percentuale questa settimana, poiché qualsiasi cosa in meno solleverebbe scetticismo.

Conferenza stampa Lagarde molto attesa: ci saranno nuovi annunci?

Le parole di Lagarde nella conferenza stampa saranno ascoltate con molta attenzione, per vedere se la governatrice vorrà dare chiarimenti sulla situazione finanziaria dell’Eurozona e il reale rischio di contagio.

Gli analisti ritengono improbabile che i problemi del settore bancario statunitense vengano replicati in Europa. Ma lunedì i supervisori della Bce stavano controllando l’esposizione degli istituti di credito al rischio dei tassi di interesse e la Bundesbank ha convocato un team di crisi che ha creato dopo il crollo di Lehman Brothers nel 2008.

In questo contesto, si prevede che la cautela sarà dominante per quanto riguarda annunci futuri. La turbolenza del settore bancario ha rafforzato la tesi a favore di un approccio riunione per riunione, senza anticipare le mosse di maggio.

“L’incertezza che circonda SVB ridurrà l’attrattiva del pre-impegno a un aumento di 50 punti base a maggio”, ha affermato Jamie Rush, capo economista europeo di Bloomberg Economics. “Ora ci aspettiamo che la Bce eviti di inviare un segnale concreto.”

Riunione Bce oggi: quali aggiornamenti sulle proiezioni economiche?

L’incertezza sulla politica della Bce conferisce ulteriore importanza alla pubblicazione delle ultime previsioni trimestrali, che dovrebbero essere rilasciate oggi.

Le proiezioni mostrano ciò che la banca centrale prevede su crescita e inflazione complessiva quest’anno, il prossimo anno e nel 2025.

A dicembre, l’Eurotower ha dichiarato di aspettarsi che l’inflazione della zona euro raggiungerà il 6,3% quest’anno, il 3,4% nel 2024 e il 2,3% nel 2025. Tutte e tre le previsioni erano al di sopra dell’obiettivo del 2%, una chiara indicazione che necessario aumentare ulteriormente i tassi

L’economista di Morgan Stanley Jens Eisenschmidt ha previsto che la Bce taglierà le previsioni di inflazione di quest’anno al 5,8%. Tuttavia, ha affermato che un’inflazione core più forte nel 2023 «probabilmente significa» che aumenterà la sua previsione di crescita dei prezzi per il 2024, mentre l’impatto dei recenti aumenti dei tassi sulla riduzione dell’attività porterebbe a una cifra inferiore per il 2025.

Segnali di resilienza economica suggeriscono che le previsioni di crescita potrebbero essere riviste al rialzo per il 2023. La crescita dell’attività economica nell’area dell’euro ha raggiunto il massimo di nove mesi a febbraio.