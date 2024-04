Le 10 economie più forti al mondo nel 2024

Quali sono le economie più forti al mondo nel 2024?

La ricchezza, e per molti versi quindi la forza, di un Paese è determinante per capire quali siano le economie più trainanti e cruciali a livello mondiale.

Anche se non garantisce ricchezza per tutti i cittadini che ci vivono, il PIL di un Paese è l’indicatore maggiormente utilizzato per determinare la forza di un’economia. Il valore di mercato di tutti i beni e servizi prodotti e venduti da un Paese in un dato momento è, infatti, misurato attraverso il Prodotto Interno Lordo.

In questo articolo Money.it presenta le 10 economie più forti al mondo in base al loro PIL.

La classifica delle 10 economie più forti al mondo

La classifica dell’economia mondiale è realizzata ogni anno sulla base dei dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Cina, Stati Uniti e Giappone sono le tre economie più forti del mondo in base al PIL, ma l’Italia può vantare un buon 8° posto.

Di seguito, l’elenco delle 10 maggiori economie del mondo:

Pos. Paese PIL (in miliardi di dollari) 1 Stati Uniti d’America 26.954 2 Cina 17.786 3 Germania 4.430 4 Giappone 4.231 5 India 3.730 6 Regno Unito 3.332 7 Francia 3.052 8 Italia 2.190 9 Brasile 2.132 10 Canada 2.122

Dati aggiornati al 2023

1) Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono il Paese più ricco al mondo e detengono il 1° posto in classifica dal 1960. La forza dell’economia statunitense risiede in una notevole diversificazione ed è guidata da fattori come la produzione, i servizi, la tecnologia e la finanza.

2) Cina

La Cina è considerata la seconda economia più forte del mondo grazie alla sua notevole ascesa. La base del suo sistema economico risiede nelle sue abilità nelle esportazioni, nella produzione e negli investimenti sostanziali. Il Paese ha una forza lavoro in espansione, infrastrutture avanzate e forte sostegno del governo. Nonostante le recenti difficoltà, risulta assai difficile che in occasione del prossimo aggiornamento della classifica delle economie più forti al mondo la Cina possa perdere il suo secondo posto.

3) Germania

La Germania è, al momento, al terzo posto nella classifica dell’economia mondiale per il 2024. È l’economia più forte d’Europa perché da molti anni ed è il più grande esportatore di automobili al mondo. Da tempo la Germania è considerata un punto di riferimento per l’industria chimica, automobilistica e meccanica. Ha forza lavoro qualificata più vasta al mondo al mondo.

4) Giappone

Il Giappone è al quarto posto nella classifica delle economie mondiali più potenti nel 2024. Pone una forte enfasi sulle esportazioni ed eccelle in settori come quello automobilistico, ingegneristico, farmaceutico e chimico. La forza economica giapponese è guidata da investimenti ingenti e da una forza lavoro qualificata nella ricerca e nello sviluppo.

5) India

L’India è la quinta economia più grande del mondo. Molti settori contribuiscono al PIL indiano, come il settore commerciale, industriale, i servizi, l’IT e così via. Ma il settore che contribuisce maggiormente al PIL indiano è l’agricoltura: è questo è il motivo per cui l’India sta crescendo a una velocità elevata.

6) Regno Unito

Anche il Regno Unito è presente nella classifica delle economie più forti a livello mondiale, ottenendo il 6° posto. Vi sono molti settori, tra cui gli affari, la finanza e le assicurazioni, che contribuiscono alla ricchezza del Regno Unito e costituiscono la maggior parte del settore dei servizi del PIL. La gran parte degli scambi commerciali del Regno Unito avviene con i Paesi europei.

7) Francia

In Francia le entrante dalla componente turistica contribuiscono notevolmente al sua PIL, garantendo al Paese un posto in classifica tra le economia mondiale più potenti nel 2024.

8) Italia

L’Italia è l’ottava economia più grande del mondo, grazie perlopiù al giro economico legato alle imprese private, alla notorietà del Made in Italy e a giro d’affari legato al comparto del lusso.

9) Brasile

Il Brasile è considerato una potenza in termini di risorse naturali poiché può vantare dei giacimenti minerari tra i più ricchi del mondo, una vasta biodiversità e e distese di terreni fertili. Queste risorse contribuiscono a un’economia solida e la collocano al 9° posto nel mondo.

10) Canada

Il Canada è al 10° posto nella classifica delle economie più forti al mondo.

È il 3° Paese più ricco di prodotti legati all’energia nel mondo, grazie ai diversi giacimenti petroliferi presenti sul suo territorio. Anche il settore manifatturiero contribuisce al PIL. Le politiche di libero scambio tra Canada e Stati Uniti d’America aiutano il Paese a stimolare la sua crescita economica.