Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Riforma del mercato immobiliare, novità su formazione e mediazione

Patrizia Del Pidio

21 Agosto 2026 - 13:57

Riforma agenti immobiliari nel Ddl Concorrenza: formazione obbligatoria di 60 ore, contratti scritti e regole per il property management. Tutte le novità.

Riforma del mercato immobiliare, novità su formazione e mediazione
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Il Ddl Concorrenza varato a luglio dal Consiglio dei Ministri introduce importanti modifiche nel mercato immobiliare. Numerose sono le novità che riguardano gli agenti immobiliari, per i quali è prevista la prima vera e propria riforma da oltre 30 anni che investe la mediazione immobiliare.

Il testo di riferimento della mediazione immobiliare è la Legge numero 39 del 1989, un testo nato in un periodo storico profondamente diverso rispetto a quello attuale e che regola il mercato immobiliare con norme che, attualmente, risultano obsolete.

Quella introdotta dal Ddl Concorrenza, quindi, è una riforma che introduce una serie di misure che hanno l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini e di alzare gli standard professionali degli agenti immobiliari.
Il decreto deve ancora completare il proprio iter parlamentare. Vediamo tutte le novità che prevede nel settore immobiliare.

leggi anche

Stipendio agente immobiliare, quanto guadagna in Italia e cosa fa
Stipendio agente immobiliare, quanto guadagna in Italia e cosa fa

La formazione dell’agente immobiliare

La prima vera novità riguarda la formazione degli agenti immobiliari. Il Ddl Concorrenza introduce l’obbligo di formazione continua per almeno 60 ore per ogni triennio. Inoltre, per chi vuole diventare agente immobiliare è previsto un percorso universitario apposito che abilita alla professione o, in alternativa, l’esame camerale.

La più importante novità, però, riguarda gli incarichi di mediazione che devono essere obbligatoriamente redatti in forma scritta. L’agente immobiliare, inoltre, deve istituire un conto corrente dedicato esclusivamente alla gestione delle caparre lasciate dai clienti.

Cosa cambia per il property management

Un’altra novità di rilievo investe la gestione patrimoniale degli immobili per conto terzi. Il property management, grazie all’espansione che ha registrato con la crescita degli affitti brevi, viene per la prima volta disciplinato a livello di legge per introdurre norme di contrasto all’abusivismo.

Negli ultimi anni, infatti, proprio per la zona grigia normativa in cui il property management si colloca, fenomeni di abusivismo non sono stati rari. La riforma vuole tracciare un perimetro all’attività, riconoscendola formalmente. Il compito di stabilire linee guida specifiche e percorsi formativi e titoli dedicati, però, viene lasciato a futuri decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

leggi anche

Cambio idea sulla vendita di casa, cosa succede con l’agenzia immobiliare?
Cambio idea sulla vendita di casa, cosa succede con l'agenzia immobiliare?

Cambia la mediazione immobiliare

L’aggiornamento della normativa nel campo dell’intermediazione immobiliare era stato chiesto anche dalla Consulta. La legge che regola la materia, infatti, risale al 1989 ed è rimasta, da allora, invariata nonostante il contesto economico, tecnologico e normativo si sia evoluto negli anni.

Considerando che il 60% dei risparmi delle famiglie italiane è investito negli immobili, l’intermediazione immobiliare incide in modo importante sulla vita dei cittadini e proprio per questo avere una normativa aggiornata che garantisca maggiori standard professionali e maggiori tutele ai consumatori era necessaria.

Spesso i clienti reputano le provvigioni richieste troppo elevate rispetto alla qualità del servizio ricevuto. Proprio per questo, la formazione continua e un percorso accademico strutturato potrebbero aiutare i cittadini ad affidarsi con maggiore serenità ai professionisti del settore.

leggi anche

Addio provvigione agenzia immobiliare, ecco quando non si paga
Addio provvigione agenzia immobiliare, ecco quando non si paga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Mercato immobiliare
# Agente immobiliare
# Beni immobili
FT logo

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

Selezionati per te

Stangata nascosta nella riforma del Catasto, addio ai vani e mappatura dal basso

Novità fiscali

Stangata nascosta nella riforma del Catasto, addio ai vani e mappatura dal basso
Stralcio e annullamento cartelle esattoriali, da cancellare 408 miliardi di debiti

Novità fiscali

Stralcio e annullamento cartelle esattoriali, da cancellare 408 miliardi di debiti

Correlato

Il castello che strega i milionari torna in vendita a 3 milioni di dollari

Mercato immobiliare

Il castello che strega i milionari torna in vendita a 3 milioni di dollari