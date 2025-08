Migliaia di utenti in possesso di questo modello di smartphone devono restituirlo il prima possibile. È questo l’ultimo allarme lanciato da una delle aziende tech più importanti al mondo che, a seguito di alcuni controlli, ha individuato un grave problema che mette a rischio la durabilità dei dispositivi stessi.

La lista è molto lunga e dovrebbe comprendere migliaia di device. E non si parla di un telefono di nicchia, anche perché monta Android come sistema operativo. Se temi che anche il tuo faccia parte dell’elenco, il brand ha messo a disposizione una comoda pagina web in cui poter verificare quali sono gli smartphone colpiti dal richiamo immediato.

Non è stato un periodo fortunato per questo dispositivo. Sony lo aveva infatti già ritirato dal mercato globale , concentrando il suo business sulle piattaforme di e-commerce . Ci sono state diverse speculazioni circa la decisione presa, ma l’azienda ha solo tenuto a specificare che rispetterà tutti gli obblighi di garanzia e aggiornamento .

Secondo quanto fatto sapere dal colosso tech, il processo di produzione avrebbe causato un difetto alla scheda madre di un lotto di Xperia 1 VII, con conseguente interruzione potenziale dell’alimentazione. Il programma di sostituzione ha preso il via lo scorso 21 luglio 2025 e andrà avanti per tutto il mese di agosto.

Come scoprire se il tuo smartphone è interessato

Sei anche tu in possesso di un Sony Xperia 1 VII? Allora devi seguire ora questi passaggi per verificare se devi restituire lo smartphone e procedere con la sostituzione. Come anticipato, l’azienda ha messo a disposizione una sezione sul suo portale web per accedere direttamente alla lista.

Quello che devi fare è per prima cosa trovare il numero IMEI del tuo telefono tramite la scheda “Info sul telefono e stato” dall’app Impostazioni. O in alternativa, cercandolo sulla confezione originale. Ora vai sul sito di Sony e inseriscilo, così da verificare subito se presenta difetti di fabbricazione o meno.

In caso di risposta affermativa, ti verrà fornito un numero da contattare per pianificare la sostituzione. Prima di restituire il dispositivo, è sempre consigliabile eseguire il backup dei propri dati. Così che, una volta ottenuto il nuovo telefono, sarà possibile ripristinare ogni informazione e non perdere nulla.