Registrazione contratto di comodato d’uso, ecco come fare

La registrazione del contratto di comodato d’uso è un atto obbligatorio gratuito, può essere effettuata online o presso le sedi territoriali. Ma quanto si paga e quali sono i vantaggi connessi alla registrazione del contratto?

Il contratto di comodato d’uso gratuito è una tipologia di accordo molto frequente soprattutto tra genitori e figli, infatti, è d’uopo concedere una casa ai figli in comodato d’uso gratuito, ad esempio per evitare una donazione e rimandare al momento della successione il trasferimento di proprietà e allo stesso tempo ottenere i vantaggi fiscali che derivano a tale contratto.

Ecco come procedere alla registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito su un immobile online, quali sono i costi connessi all’imposta di registro e i vantaggi fiscali.

Come registrare online il contratto di comodato d’uso gratuito Il comodato d’uso è disciplinato dall’articolo 1803 del codice civile il quale prescrive che trattasi di un contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra un bene mobile o immobile (comodatario), affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. L’obbligo di restituzione è uno degli elementi che spesso induce a evitare la donazione. Il comodato avente a oggetto beni immobili è soggetto a registrazione obbligatoria.

La registrazione del contratto di comodato d’uso deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula.

La procedura può essere gestita in autonomia, online, senza quindi gli eccessivi oneri che si affrontano quando ci si rivolge a un professionista. Vediamo come registrare online il contratto di comodato d’uso gratuito con il modello RAP (acronimo di registrazione atti privati). Il servizio RAP, Registrazione Atti Privati è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, basta scrivere “atti” nel campo “Cerca il servizio”. Per accedere al servizio è necessario visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate e autenticarsi con CIE, SPID o CNS. Effettuato l’accesso, si entra nel servizio “Modello RAP”. Al fine di consentire la registrazione dell’atto di comodato d’uso gratuito, è necessario indicare tutti i dati del contratto, in particolare deve essere allegato il contratto di comodato d’uso in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). L’atto deve essere sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (per esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta). Si allegano le carte di identità delle parti che hanno sottoscritto il contratto, inoltre devono essere allegati altri eventuali documenti come planimetrie, mappe, inventari. Al termine della registrazione dell’atto di comodato d’uso si riceve l’esito della procedura. Se la stessa non è andata a buon fine viene comunicato lo scarto della domanda e indicata la motivazione. A questo punto si può procedere a una nuova registrazione, si può chiedere assistenza oppure è possibile recarsi, previo appuntamento, presso una sede territoriale dell’Agenzia.

Quanto costa la registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito? La procedura di registrazione del comodato d’uso con il modello RAP, è gratuita, però sono dovute delle imposte.

Con la procedura di registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito vi è anche il calcolo delle imposte dovute. Il contratto di comodato è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e ad imposta di bollo, pari a 16 euro, ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Attraverso la procedura di registrazione è possibile contestualmente effettuare il versamento con addebito delle somme su conto corrente del debitore. Il modello RAP, oltre a essere utilizzabile per la registrazione del comodato d'uso gratuito, può essere utilizzato anche per la registrazione di preliminare di compravendita immobili e per registrare i verbali di distribuzione degli utili societari.

Come registrare il comodato d’uso presso le sedi territoriali? Per registrare il contratto di comodato d’uso presso le sedi fisiche dell’Agenzia delle Entrate è necessario avere con sé: due originali del contratto di comodato, oppure un originale e una copia, il funzionario in questo modo può accertare che trattasi di copia conforme all’originale;

compilato (si può stampare quello qui fornito);

compilato (si può stampare quello qui fornito); marche da bollo (contrassegni telematici), con data non successiva a quella della stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo del bollo deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;

(contrassegni telematici), con data non successiva a quella della stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L'importo del bollo deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe; ricevuta del pagamento dell'imposta di registro. Per la registrazione del contratto di comodato d'uso presso le sedi territoriali è necessario un preventivo appuntamento. Per sapere come fare leggi la guida: Come prenotare un appuntamento con l'Agenzia delle Entrate