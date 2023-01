La classifica delle Regioni più ricche d’Italia

Quali sono le regioni più ricche di Italia nel 2022? La classifica delle Regioni e dei Comuni più ricchi in Italia conferma il Nord in testa. Tra le più ricche troviamo la Lombardia, il Trentino, la Liguria e la Valle d’Aosta.

La Regioni più ricche d’Italia

Il patrimonio pro capite per i nuclei familiari in Liguria, Trentino e Valle d’Aosta supera i 235 mila euro: Bolzano arriva a toccare quota 272.500 euro. La Liguria è la Regione in cui il patrimonio di attività reali, quali abitazioni, altri immobili, terreni, impianti di vario genere e macchinari, è più in assoluto arrivando a toccare quota 173 mila euro. Al secondo posto il Trentino con 169 mila euro.

L’altro lato della medaglia è rappresentato dalle Regioni in cui si guadagna di meno e il patrimonio pro capite è più basso: Calabria, Puglia e Sicilia fanno parte di questo elenco e non arrivano a quota 100.000 euro. In Basilicata invece il reddito pro capite arriva a quota 10.100 euro e supera le tre Regioni sopra citate.

Trentino-Alto Adige 42.300 Lombardia 38.200 Emilia-Romagna 35.300 Valle d’Aosta 35.200 Veneto 33.100 Lazio 32.900 Friuli-Venezia Giulia 31.000 Toscana 30.500 Piemonte 30.300 Liguria 29.678 Marche 26.600 Abruzzo 24.400 Umbria 24.300 Sardegna 21.300 Basilicata 20.800 Molise 19.500 Puglia 19.000 Campania 18.200 Sicilia 17.400 Calabria 17.100

I Comuni più ricchi di Italia

Il Nord Ovest è il più ricco di Italia, secondo i dati diffusi dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Se, invece, si analizzano i Comuni più popolosi emerge anche l’Emilia-Romagna.

La classifica dei redditi Irpef vede in testa da Milano, unica grande città a superare la soglia dei 30mila euro pro capite (31.778 per l’esattezza); subito dietro Padova (25.487), Parma (25.355) e Bologna (25.334). Al quarto posto Roma (24.964), dove i contribuenti dichiarano quasi 7mila euro in meno rispetto a Milano.