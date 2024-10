Recessione USA evitata: lo dicono questi dati

Fatture in Cloud vs. Aruba Fatturazione Elettronica: quale scegliere?

Il mercato del lavoro USA ha registrato un forte aumento a settembre, indicando un mercato del lavoro sano per la più grande economia del mondo. I nuovi dati pubblicati venerdì hanno anche evidenziato performance migliori a luglio e agosto rispetto a quanto misurato in precedenza. Per gli economisti, si tratta della conferma che gli Stati Uniti hanno evitato la recessione.

A settembre, gli Stati Uniti hanno aggiunto 254.000 posti di lavoro in più all’economia, ben al di sopra dei 140.000 previsti dagli economisti intervistati da Reuters. Il Bureau of Labor Statistics, che ha riportato la notizia, ha anche registrato 70.000 nuovi posti di lavoro aggiuntivi a luglio e agosto rispetto alla misurazione precedente.

La disoccupazione è scesa al 4,1% a settembre dal 4,2% del mese precedente. Sotto l’amministrazione Biden, la disoccupazione ha raggiunto il suo minimo storico al 3,4%, sebbene sia lentamente aumentata sotto la pressione degli alti tassi di interesse. La Federal Reserve statunitense ha mantenuto i tassi di interesse al massimo degli ultimi 23 anni del 5,25-5,5% per 13 mesi, rallentando significativamente l’economia statunitense e aumentando la pressione sul mercato del lavoro.

La Fed ha aumentato i tassi per combattere l’elevata inflazione, che ha raggiunto il picco del 9,2% a giugno 2022. Ora, l’inflazione è apparentemente sotto controllo, scendendo al 2,5% ad agosto, un calo maggiore del previsto. Gli economisti ritengono che l’inflazione raggiungerà l’obiettivo del 2% nel 2025.

Recessione USA evitata

Alla luce della riduzione dell’inflazione, la Federal Reserve ha deciso di tagliare i tassi di interesse di ben 50 punti. Il presidente della Fed Jerome Powell ha spiegato che la decisione è stata presa anche per aiutare il mercato del lavoro in difficoltà, che all’epoca si pensava fosse in difficoltà.

Tuttavia, il rapporto di successo di venerdì sul mercato del lavoro mostra che gli Stati Uniti non soffrono di un problema di manodopera. In effetti, indica un aumento della crescita del PIL nel trimestre in corso, superando forse l’aumento del 2,9% nel Q2.

“Questo solido rapporto aumenta le probabilità che l’economia continui a crescere al di sopra del trend nel prossimo trimestre”, ha affermato Jeffrey Roach, economista capo presso LPL Financial. “Il nostro caso di base è che la Fed taglierà di un quarto di punto nelle prossime riunioni”.

Dopo l’ultima riunione della Fed, Powell ha accennato a un altro taglio di 50 punti più avanti quest’anno. Il rapporto sul lavoro di venerdì potrebbe cambiare la situazione, portando a un taglio più piccolo di 25 punti alla riunione di ottobre.

Tuttavia, il mercato del lavoro di ottobre potrebbe soffrire degli effetti combinati dell’uragano Helene e degli scioperi portuali della costa orientale. Il rapporto sul lavoro di ottobre uscirà pochi giorni prima delle elezioni statunitensi del 5 novembre.

La Fed potrebbe aver bisogno di dati aggiuntivi, tra cui il rapporto sull’inflazione di settembre, prima di prendere una decisione definitiva per la prossima riunione.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2024-10-04

