Ray Dalio investe in Bitcoin. Ecco perché sta modificando l’allocazione del suo portafoglio

Nell’attuale panorama finanziario globale, caratterizzato da tensioni geopolitiche crescenti e da un possibile riassetto dell’ordine mondiale, l’investitore miliardario Ray Dalio, fondatore del fondo hedge Bridgewater Associates, ha recentemente dichiarato in un’intervista di detenere l’1 percento del proprio portafoglio in Bitcoin.

Questa affermazione, arriva in un momento in cui il prezzo di Bitcoin si attesta a 63.520,86 dollari, in calo dello 0,85 percento nella giornata, mentre l’oro quotava 4.442,80 dollari con una flessione dello 0,55 percento e il petrolio grezzo di settembre 2026 scendeva a 81,57 dollari con una contrazione del 2,04 percento. Dalio continua a lanciare allarmi su un potenziale collasso dell’architettura internazionale basata sulla fiducia nelle valute fiat e nelle istituzioni sovrane, spingendolo a cercare asset capaci di preservare il valore del capitale in scenari di elevata incertezza.

Le potenzialità del Bitcoin

Storicamente Bitcoin ha mostrato una correlazione molto bassa o addirittura negativa rispetto alle principali classi di attività tradizionali, caratteristiche che lo hanno reso uno strumento di diversificazione prediletto da numerosi gestori di hedge fund. Quando i mercati azionari o obbligazionari si muovono, la criptovaluta può muoversi in direzione opposta, offrendo una forma di protezione che non dipende dalle decisioni di alcuna banca centrale.

Dalio sottolinea in particolare che nessun governo sovrano può diluire il valore di Bitcoin attraverso politiche monetarie espansive: la sua offerta complessiva è rigidamente limitata dall’algoritmo a 21 milioni di unità, di cui circa 20 milioni risultano già in circolazione. Questa scarsità programmata, unita all’aumento dell’adozione istituzionale, crea una dinamica di domanda crescente a fronte di un’offerta fissa, spingendo potenzialmente i prezzi al rialzo nel lungo periodo secondo le classiche leggi di domanda e offerta.

Il ruolo dell’oro va ridefinito

Il confronto con l’oro rimane tuttavia centrale nella riflessione di Dalio. Il metallo prezioso vanta un mercato di dimensioni significativamente superiori e una storia secolare di efficacia come rifugio contro l’inflazione e i rischi sistemici. Bitcoin, definito spesso “oro digitale”, è un fenomeno relativamente recente e negli ultimi anni ha iniziato a mostrare una correlazione crescente con i titoli tecnologici, riducendo in parte il suo appeal di puro diversificatore.

Inoltre, le incertezze regolamentari continuano a pesare: sebbene nuove normative in discussione possano chiarire il quadro giuridico, molti investitori ricordano ancora le fasi iniziali in cui diversi governi tentarono di ostacolare o proibire del tutto l’uso delle criptovalute. A questi elementi si aggiungono i rischi tecnologici evidenziati dallo stesso Dalio, in particolare la minaccia quantistica: qualora computer quantistici avanzati riuscissero a violare la crittografia che protegge la rete di Bitcoin, l’intero sistema potrebbe risultare vulnerabile, un pericolo che non riguarda invece l’oro fisico.

L’allocazione dell’1 percento scelta da Ray Dalio appare come un compromesso pragmatico: sufficiente a catturare il potenziale di crescita legato alla scarsità e all’adozione istituzionale, ma sufficientemente contenuta da non esporre il portafoglio a volatilità eccessiva o a rischi ancora non pienamente quantificabili. Per gli investitori che hanno già vissuto la straordinaria ascesa di titoli come Nvidia, la cui performance dal 2009 in poi ha generato rendimenti straordinari, il segnale di Dalio invita a rivalutare con attenzione il peso di Bitcoin all’interno di una strategia di lungo termine.

Non si tratta di sostituire completamente l’oro, ma di riconoscere che in un mondo in cui l’ordine globale sembra destinato a trasformarsi, anche una piccola esposizione a un asset non controllabile da autorità centrali può rappresentare un elemento di resilienza aggiuntivo. La decisione finale dipenderà dalla tolleranza al rischio individuale, dall’orizzonte temporale e dalla capacità di tollerare oscillazioni di prezzo che restano parte integrante della natura di Bitcoin.