Ratei e risconti, cosa sono, definizione ed esempi pratici

Gestire un’azienda non è di certo facile. Diversi sono i fattori da prendere in considerazione, tra cui ad esempio le spese da sostenere per avere a propria disposizione le risorse necessarie a svolgere la propria attività. Onde evitare di incorrere in spiacevoli situazione e avere una visione chiara dello stato di salute della propria azienda è possibile usare degli strumenti ad hoc, come lo stato patrimoniale e il conto economico.

Quest’ultimi, infatti, consentono di avere una fotografia chiara ed immediata della situazione patrimoniale e finanziaria della propria attività, il tutto a patto di fare correttamente i vari conti. Proprio in tale ambito entrano in gioco i ratei e i risconti, ovvero due strumenti essenziali per rispettare il principio della competenza economica e redigere bilanci precisi e affidabili. Ma di cosa si tratta e come si calcolano? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ratei e risconti, cosa sono? Definizione e spiegazione

Nel mondo della contabilità, garantire che i ricavi e i costi vengano attribuiti correttamente al periodo di competenza è fondamentale per una corretta rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell’azienda. A tal fine si rivelano essere essenziali due strumenti contabili, ovvero i ratei e i risconti. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, i ratei rappresentano le quote di costi o di ricavi che sono già maturate nell’esercizio in corso, ma il cui pagamento o incasso avrà luogo in un momento successivo. Per questo motivo vengono registrati come un’anticipazione di costi o ricavi che verranno contabilizzati in seguito. Entrando nei dettagli, è possibile distinguere:

ratei attivi , indicano quote di ricavo di competenza dell’esercizio corrente, ma non ancora incassati. Ad esempio si cita il caso di un servizio fornito a dicembre e il cui pagamento verrà effettuato l’anno seguente;

, indicano quote di ricavo di competenza dell’esercizio corrente, ma non ancora incassati. Ad esempio si cita il caso di un servizio fornito a dicembre e il cui pagamento verrà effettuato l’anno seguente; ratei passivi, indicano costi sostenuti nell’esercizio in corso, ma non ancora pagati. Ne sono un chiaro esempio eventuali interessi su un prestito che si riferiscono all’esercizio in corso, ma che saranno corrisposti in futuro.

Dall’altra parte i risconti fanno riferimento a quote di costi o ricavi che invece sono stati già registrati nell’esercizio in corso, ma la cui competenza economica fa riferimento ad esercizi futuri. Ciò significa che l’azienda ha già sostenuto una spesa o incassato un ricavo anticipatamente, e quindi deve «spostare» la quota non di sua competenza al periodo successivo. Anche in questo caso, possiamo operare una distinzione tra:

risconti attivi , ossia costi che sono stati pagati anticipatamente ma che competono a esercizi futuri. Ne è un esempio il pagamento in anticipo dell’assicurazione annuale;

, ossia costi che sono stati pagati anticipatamente ma che competono a esercizi futuri. Ne è un esempio il pagamento in anticipo dell’assicurazione annuale; risconti passivi, indicano ricavi incassati in anticipo ma di competenza di esercizi successivi. Basti pensare ad un canone di locazione ricevuto in anticipo per un periodo che supera la fine dell’esercizio.

Questi strumenti si rivelano essere indispensabili per mantenere una rappresentazione economica e finanziaria fedele e trasparente, evitando distorsioni che potrebbero derivare dal semplice criterio di cassa.