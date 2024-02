Rally delle azioni giapponesi: è arrivata la fine oppure è solo l’inizio?

Il Nikkei 225, indice azionario giapponese, ha registrato un 2023 da record, e molti investitori si domandano se il 2024 sarà una ripetizione dell’anno precedente oppure se si assisterà a una stagione di profondo rosso per le azioni del Giappone.

Le variabili in gioco sono molteplici: si parte dall’economia del paese, che pur essendo positiva mostra tassi di crescita in contrazione, per passare alle decisioni in materia di politica monetaria della Banca del Giappone (BOJ) e arrivare infine alle scelte strategiche delle società che compongono l’indice Nikkei 225, le quali dovranno presentare utili soddisfacenti rispetto alle nuove aspettative già incorporate nei nuovi multipli societari.

Di fronte a questa incertezza, quali azioni e fondi meritano di essere seguiti con maggiore attenzione per comprendere appieno le dinamiche legate al mercato azionario giapponese? [...]