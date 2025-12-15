Rai, nuove assunzioni in tutta Italia: basta la licenza media. Le posizioni aperte e i requisiti

Nuove opportunità di lavoro per giovani con diploma di licenza media: la Rai assume candidati in tutta Italia, anche senza esperienza. Ecco le posizioni aperte.
La Rai è alla ricerca di nuovi candidati da inserire all’interno del proprio organico con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi. Le nuove assunzioni riguardano, infatti, giovani under 30, anche senza esperienza, in possesso della licenza media. La Retribuzione Annua Lorda (RAL) di partenza prevista per questo ruolo è di 23.000 euro annui, che aumenteranno fino a 25.000 euro allo scadere dei 30 mesi.
L’assunzione potrà avvenire nel corso dei 24 mesi di validità di ciascuna graduatoria, stilata in base ai risultati conseguiti dai candidati nelle diverse prove di selezione. Un’opportunità interessante per chi desidera fare carriera nel mondo dell’editoria, del giornalismo e della produzione televisiva.
Scopriamo i requisiti necessari per candidarsi, i profili e le posizioni aperte, e come si svolgono le selezioni per lavorare in Rai.
Nuove assunzioni in Rai: le posizioni aperte
Sono aperte le candidature per chi desidera lavorare in Rai: le nuove assunzioni riguardano giovani che desiderano avviare la propria carriera come “Specialista della produzione”. Nel complesso, la Rai cerca 47 nuovi candidati, anche alla loro prima esperienza, da formare e accompagnare negli anni in diverse aree geografiche da Nord a Sud. In fase di candidatura si potrà specificare una sola sede di preferenza per la quale concorrere.
Le sedi di lavoro disponibili sono le seguenti:
- n. 20 posti per la sede di Roma (Lazio);
- n. 20 posti per la sede di Milano (Lombardia);
- n. 3 posti per la sede di Torino (Piemonte);
- n. 1 posto per la sede di Napoli (Campania);
- n. 1 posto per la sede di Pescara (Abruzzo);
- n. 1 posto per la sede di Potenza (Basilicata);
- n. 1 posto per la sede di Venezia (Veneto).
Ma di che cosa si occupa un profilo “specializzato nella produzione”? Le risorse selezionate saranno chiamate a svolgere diverse mansioni:
- l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici per la generazione e diffusione dell’illuminazione, nonché degli impianti e apparecchiature, comprese quelle portatili, di ripresa e diffusione audio e video;
- installazione di opere fisse e/o mobili durante le prove e le riprese;
- conduzione di automezzi aziendali adibiti alla produzione;
- svolgimento di tutte le attività strumentali all’esercizio della propria mansione.
I requisiti per lavorare in Rai
Per poter inviare la propria candidatura è necessario però soddisfare alcuni requisiti essenziali. Possono accedere alla selezione tutti i candidati in possesso della cittadinanza italiana o di quella di un Paese dell’Unione Europea, compresi i cittadini extra UE in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
I candidati che aspirano a entrare nella televisione pubblica, inoltre, devono soddisfare ulteriori requisiti:
- avere un’età compresa tra 18 e 30 anni (non compiuti);
- possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- aver conseguito la patente di guida di categoria “C” o “C1”.
I candidati privi di uno solo di questi requisiti non verranno ammessi alla selezione.
Come si svolge la selezione e come candidarsi
La selezione dei candidati idonei a lavorare in Rai, per il profilo specifico di “Specialista della produzione”, si articola in più fasi:
- valutazione dei titoli del candidato, che avviene in modo automatico non appena viene inviata la candidatura;
- prima prova preselettiva, in presenza o da remoto, che prevede lo svolgimento di un test scritto a risposta multipla volto a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo, abilità generali e attitudini specifiche del candidato;
- seconda prova, da svolgere in presenza a Roma, che si divide in due colloqui orali di fronte a una commissione giudicante. Un colloquio tecnico-professionale per approfondire le conoscenze e le competenze tecnico-professionali richieste dal ruolo, e un colloquio conoscitivo-motivazionale volto ad approfondire le motivazioni e le aspettative del candidato/a.
Al termine della procedura di selezione verrà redatta una graduatoria finale per ciascuna delle sedi di riferimento con specificati i punteggi ottenuti nelle prove.
La candidatura per il ruolo di “Specialista della produzione” si può inviare entro le ore 12.00 del 26 febbraio 2026 accedendo direttamente al sito ufficiale Rai - Lavora con Noi nella sezione “Selezione Specializzati della Produzione 2025” e compilando il form online con tutti i dati richiesti.
