Siamo ormai a settembre, ma non finiscono le polemiche sui “prezzi pazzi” dei lidi balneari. Questo stabilimento ha chiesto 1 euro per consentire a una cliente di caricare il cellulare, lasciando la donna - peraltro un habitué - nello sgomento più assoluto. La vicenda è infatti nota grazie al racconto della protagonista sui social, che ha pubblicato anche lo scontrino, dando il via a un’ampia serie di commenti indignati. Il gestore non ha rilasciato dichiarazioni ma nemmeno smentito la vicenda, che si può quindi dare per vera (soprattutto in virtù della ricevuta). Il prezzo richiesto è irrisorio, quasi simbolico, ma è sicuramente insolito dover pagare un corrispettivo per la carica del cellulare.

Non perché non abbia un costo per il locale, ma piuttosto perché si discosta dalla prassi comune. Il costo della carica è marginale rispetto alla spesa complessiva per la corrente e tutto sommato ammortizzato dai vari compensi pagati dai clienti, ma è pur sempre un servizio aggiuntivo. Considerati però i prezzi attuali è facile capire perché i clienti sono insorti e simpatizzare con loro, al netto delle possibili ragioni da entrambe le parti.