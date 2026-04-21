Con Amazon, le offerte non finiscono mai. Nonostante siamo ancora lontani dalle grandi finestre di sconti come il Prime Day o il Black Friday, il portale di e-commerce ogni giorno lancia alcune chicche da non lasciarsi sfuggire per risparmiare centinaia di euro e portarsi a casa prodotti amatissimi a prezzi notevolmente ridotti.

Solo per oggi, la piattaforma di e-commerce numero uno al mondo ha deciso di esagerare, lanciando un elettrodomestico che svolta la pulizia di casa tua ad un prezzo mai visto prima. Se ne approfitti adesso, puoi comprare uno dei robot aspirapolvere più potenti sul mercato con uno sconto esclusivo del 73%.

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Il robot aspirapolvere in sconto su Amazon

Il LEFANT M3 è il robot aspirapolvere da non lasciarsi sfuggire su Amazon. Solo per pochi giorni, la piattaforma di e-commerce lo ha messo in vendita al prezzo di 379,99 euro. Lo sconto applicato è del 73% sui 1.399,99 euro di listino. Cosa vuol dire? Che risparmi più di 1000 euro con un semplice clic.

E se sei abbonato ad Amazon Prime, puoi anche usufruire della spedizione veloce, gratuita e garantita in un giorno. Se preferisci, hai la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis, una comoda soluzione per non rinunciare ai tuoi prodotti preferiti se non hai disponibilità economica immediata o preferisci semplicemente dilazionare la spesa.

Le caratteristiche del LEFANT M3

Il LEFANT M3 offre una scheda tecnica da vero top di gamma. Per prima cosa, c’è l’aspirazione estrema a 23.000 Pa con sistema anti-groviglio avanzato, per poter rimuovere lo sporco profondo, la polvere più fine e i peli di animali anche dai tappeti spessi. La spazzola centrale è a V con un doppio pettine, per convogliare lo sporco e separare i capelli dalle fibre.

Essendo un robot, gode di navigazione laser a 360° con Mappatura multi-livello intelligente. In pochi minuti, verrà completata la mappatura completa dell’abitazione per suddividere così le stanze e costruire percorsi mirati volti a evitare sovrapposizioni o zone non coperte.

Per lavare i pavimenti, invece, ci si affida a un doppio Mop rotante 200 RPM con sollevamento automatico. Cosa vuol dire? Che ci sono ben due spazzole rotanti che esercitano una pressione costante sul pavimento per eliminare impronte, macchie secchie e residui oleosi, garantendo una gestione fluida tra tappeti e pavimenti.

Molto utile anche la stazione all-in-one con sistema di autosvuotamento da 3,2 litri e il lavaggio a 75 gradi. Segnaliamo infine l’autonomia fino a 210 minuti grazie alla batteria integrata da 5.200 mAh e il controllo smart completo tramite app e comandi vocali. L’azienda ha infatti integrato il Wi-Fi 2.4G/5G e la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.