Questo Paese potrebbe presto diventare uno dei maggiori esportatori di petrolio

Dove si acquisterà petrolio nei prossimi anni? L’attenzione si sta spostando in America Latina, dalle enormi potenzialità per la ricchezza di greggio che finora sono state poco sfruttate. Il vento, però, potrebbe cambiare e a favore di una grande Paese: il Brasile.

Le ambizioni sono elevate e lanciano una sfida importante alle economie del Golfo, finora dominanti nell’export di oro nero e nella capacità di far dipendere le ricchezze da questa materia prima.

Perché il Brasile può diventare uno dei maggiori esportatori al mondo di petrolio in un settore che sta cambiando e richiede prezzi competitivi e sostenibilità ambientale. Un’analisi.

Brasile e il miracolo del petrolio: perché sarà un Paese cruciale per il greggio

In una interessante analisi di The Economist, l’America Latina emerge come una terra di opportunità per il business del petrolio, con il Brasile a dominare le potenzialità della regione.

Il boom del greggio brasiliano risale a decenni fa. Nel 2006, nello specifico, gli ingegneri della Petrobras, la compagnia petrolifera statale brasiliana, hanno fatto una scoperta di successo. Al largo della costa dello stato di San Paolo, e sotto tre chilometri di acqua e altri cinque di roccia e sale, si trova uno dei più grandi giacimenti petroliferi offshore del mondo.

Per l’allora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, la scoperta dimostrò che “Dio è brasiliano”. I cosiddetti campi pre-sale appaiono davvero generosi. Sono stati perforati più di cento pozzi, da ognuno dei quali sgorga oro nero. La produzione dei giacimenti di pre-sale è aumentata da 41.000 barili al giorno nel 2010 a 2,2 milioni al giorno lo scorso anno.

Questi giacimenti hanno trasformato il Brasile da un produttore di petrolio marginale nell’ottavo più grande del mondo. La loro geologia, insieme agli investimenti di Petrobras nella più recente tecnologia offshore, rende l’estrazione particolarmente efficiente e verde.

Secondo Schreiner Parker di Rystad Energy, una società di consulenza, il Brasile (e anche la Guyana) possono produrre petrolio con profitto a 35 dollari al barile, meno della metà del prezzo di un barile oggi. La quantità di CO2 equivalente emessa per barile è di 10 kg, rispetto a una media globale di 26 kg. “Brasile e Guyana hanno i barili privilegiati che il mercato cercherà”, pensa Parker.

Lula, che ha vinto le elezioni presidenziali l’anno scorso, scommette su un’altra serie di buone notizie. Petrobras prevede di spendere quasi la metà del suo budget per l’esplorazione di 6 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni sul margine equatoriale, un’area nel nord-est del Brasile vicino alla Guyana.

Il governo prevede che l’area contenga oltre 10 miliardi di barili di petrolio recuperabile, più o meno l’equivalente dei giacimenti pre-sale. Sebbene l’autorità di regolamentazione ambientale brasiliana abbia recentemente negato alla società la licenza per trivellare nell’area, Petrobras afferma che presenterà ricorso contro la decisione. Ha il sostegno di diversi pesi massimi politici.

Mercato petrolifero: come cambia e il ruolo del Sud America

La storia di successo del Brasile interroga sul futuro del settore e di come può cambiare.

A livello globale, la domanda di petrolio è destinata a raggiungere il picco nei prossimi decenni, con il decollo delle alternative energetiche più pulite. Anche se il petrolio sarà ancora necessario durante la transizione energetica, dovrà essere comunque prodotto a basso costo e con basse emissioni di carbonio per rimanere competitivo.

Il Brasile e la Guyana ne beneficeranno probabilmente più della maggior parte degli esportatori. In Guyana, ExxonMobil e i suoi partner non stanno perdendo tempo a portarlo sul mercato.

Al contrario, la transizione energetica sarà punitiva per altre parti dell’America Latina. Molte compagnie petrolifere statali sono inefficienti e producono barili “sporchi”.

Luoghi come l’Ecuador e il Venezuela sono tristemente impreparati. Il presidente del Messico sta sprecando miliardi per l’incompetente compagnia petrolifera statale. Il rifiuto di questi Paesi di adeguarsi potrebbe avere gravi conseguenze economiche. La nuova geografia del petrolio nella regione tiene lezioni per il mondo.

Senza dimenticare che, l’America Latina ha le seconde maggiori riserve petrolifere accertate al mondo dopo il Medio Oriente, eppure le sue aziende statali hanno ripetutamente sprecato opportunità. A differenza della maggior parte dei Paesi del Golfo, i governi della regione generalmente non sono riusciti a istituire sofisticati fondi sovrani per incanalare i proventi del petrolio in investimenti a lungo termine. Al contrario, sono diventati dipendenti dal petrolio come fonte di valuta estera e di entrate fiscali.

Il Brasile può guidare una riscossa della regione all’insegna dell’oro nero.