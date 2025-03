Questo Paese pieno d’oro ha autorizzato (di nuovo) l’attività mineraria

El Salvador ha autorizzato il ritorno all’attività mineraria. Il parlamento, infatti, ha revocato il divieto di estrazione dando il via a una nuova febbre dell’oro.

Nel 2017, il Paese era diventato il primo al mondo a vietare completamente l’estrazione di metalli per proteggere l’ambiente e le risorse idriche. Tuttavia, a dicembre 2024, il governo di Nayib Bukele ha deciso di abolire il divieto, sostenendo che l’estrazione regolamentata potrebbe portare benefici economici significativi.

Questa decisione ha riacceso il dibattito tra coloro che vedono nell’industria mineraria un’opportunità per la crescita e chi teme che le comunità locali possano subire danni irreversibili. La legge prevede nuove regolamentazioni per mitigare l’impatto ambientale, ma le divisioni tra i cittadini rimangono profonde. Quali sono le ragioni di questo cambiamento? E quali rischi e opportunità comporta questa nuova fase dell’attività mineraria?

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle estrazioni minerarie di El Salvador, la sua storia e quali sono gli attuali pericoli con la nuova legge.

Un passato minerario tormentato: dal boom al divieto assoluto

L’estrazione mineraria in El Salvador ha origini antiche, risalenti al periodo coloniale, quando gli spagnoli sfruttavano i giacimenti auriferi della regione. Nel XX secolo, l’industria mineraria ha conosciuto momenti di espansione, ma anche forti contestazioni, a causa dei danni ambientali e dei conflitti sociali.

Negli anni 2000, diverse compagnie straniere, come la canadese Pacific Rim, hanno investito in progetti estrattivi. Tuttavia, questi investimenti hanno suscitato un’ondata di proteste da parte delle comunità locali e delle organizzazioni ambientaliste, preoccupate per il rischio di contaminazione delle risorse idriche. Il fiume Lempa, la principale fonte d’acqua del Paese, era particolarmente minacciato dall’uso di sostanze chimiche come il cianuro e il mercurio nei processi di estrazione.

Il conflitto tra aziende minerarie e popolazione è diventato sempre più acceso, con episodi di violenza e minacce contro gli attivisti. Nel 2017, il parlamento ha risposto a questa crisi approvando una legge che vietava l’estrazione di metalli, una decisione storica che rese El Salvador il primo Paese al mondo a imporre un divieto totale sull’industria mineraria. Questa scelta fu vista come una vittoria per i movimenti ambientalisti e per la tutela delle risorse naturali.