Questo Paese europeo spende solo lo 0,2% del Pil per la difesa

L’Irlanda spende circa lo 0,2 % del PIL per la difesa. È questo ciò che ha messo in evidenza il think tank Bruegel, che osserva come con l’avanzare della crisi geopolitica, data dalla guerra in Ucraina, dal genocidio a Gaza e dall’attuale guerra tra Iran e Israele, si torni a parlare in Europa di armamenti.

E ora che anche il sostegno degli Stati Uniti all’Ue vacilla è importante che i Paesi membri facciano un po’ il punto della situazione.

Per decenni, molti Paesi dell’Unione Europea hanno potuto permettersi una spesa limitata in ambito militare, forti del riparo geopolitico offerto dall’ombrello NATO e dall’alleanza con gli Stati Uniti. Ma oggi quel contesto è mutato. Le tensioni globali si moltiplicano, il rischio di una guerra ad alta intensità non è più escluso, e la vulnerabilità europea emerge con forza.

In questo scenario, l’Irlanda rappresenta un’eccezione sempre più isolata. La sua storica neutralità e il rifiuto di un ruolo offensivo nelle dinamiche militari internazionali la portano a mantenere una delle spese militari più basse del continente. Tuttavia, alla luce dei nuovi equilibri mondiali, anche questa posizione potrebbe essere riconsiderata. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Quali Paesi spendono di più per la difesa? Il quadro della spesa per la difesa in Europa, secondo i dati riportati nel rapporto analizzato da Bruegel, mostra forti disparità tra i vari Stati membri. Ecco alcuni esempi basati su percentuali del PIL: Irlanda: 0,2% ;

; Grecia: 1,9%;

Ungheria: 1,9%;

Lituania: 2,5%;

Estonia: 2,7%;

Lettonia: 3,1%;

Polonia : 3,8% ;

: ; UE complessiva (media): 1,9%. Le economie più grandi, come Germania, Francia e Italia, rimangono vicine complessivamente alla media europea, ma a colpire positivamente gli Stati Uniti è stata la Polonia, elogiata da Trump e presentata come nuova superpotenza militare. L’Irlanda si distingue, invece, come il Paese che investe meno nella difesa, con appena lo 0,2%. La ragione principale di questa scelta è storica e politica: lo Stato irlandese mantiene una posizione di neutralità militare, non è membro della NATO e ha sempre puntato su una politica estera improntata alla diplomazia e alla cooperazione internazionale. Questa filosofia ha consentito all’Irlanda di destinare più risorse ad ambiti civili come welfare, istruzione e salute, senza compromettere la sua immagine globale. Di fronte alle attuali minacce – sia convenzionali che ibride – questa strategia potrebbe rivelarsi troppo fragile. Va ricordato, però, che sebbene la difesa sia oggi al centro del dibattito europeo, essa non può e non deve sostituire la diplomazia. Al contrario, molti esperti avvertono: l’intensificazione delle spese militari, se non accompagnata da un serio impegno negoziale, rischia di alimentare un’escalation internazionale, piuttosto che garantire stabilità. leggi anche Questo Paese non teme la Russia e spende €5,6 miliardi per uno dei carri armati più pesanti al mondo