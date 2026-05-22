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Questo Paese europeo ha pochissimi turisti. I prezzi sono nettamente inferiori rispetto all’Italia

Ilena D’Errico

22 Maggio 2026 - 01:37

Una destinazione di viaggio da non perdere, specialmente finché i prezzi saranno così. Ha pochi turisti ed è abbastanza vicino.

Questo Paese europeo ha pochissimi turisti. I prezzi sono nettamente inferiori rispetto all’Italia
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Turismo di massa e costi esorbitanti non sono necessariamente indicatori della validità di una destinazione di viaggio, ma solo dell’orientamento prevalente dei consumatori. Il mondo è pieno di posti ancora riparati dagli affollamenti tipici delle vacanze e pertanto con costi decisamente più accessibili della media. È ovvio che quando queste località iniziano a interessare il grande pubblico subiscono una trasformazione, con un’estrema variabilità nel corso degli anni. Posti come la Croazia e l’Albania, per esempio, oggi attraggono un flusso turistico esorbitante e, al netto delle meraviglie che offrono, non hanno più lo stesso livello di prezzi di un tempo. C’è però un’altra meta ancora all’inizio di questo processo, quindi è proprio il momento di visitarla. È un Paese europeo con pochissimi turisti, ancora per poco, e prezzi nettamente inferiori rispetto all’Italia.

Pochi turisti e prezzi bassi in questo Paese europeo

I Balcani sono ricchi di meraviglie da scoprire, con mete molto gettonate e altre ancora immacolate, ma il luogo da segnare per il prossimo viaggio è senza dubbio il Montenegro. Questo piccolo Paese europeo ospita pochissimi turisti ogni anno, ma negli ultimi periodi sta suscitando sempre maggiore interesse. È facile capire perché visto che i prezzi contenuti, sicuramente inferiori a quelli italiani, sono soltanto la ciliegina sulla torta. È un Paese che difficilmente non accontenta i gusti dei viaggiatori, visto che offre alternative per chiunque. Dalla montagna e le ampie piste da sci alle spiagge cristalline, paesaggi naturali di cui godere in serenità senza le masse di turisti che affollano questi posti altrove. Basti pensare che i viaggiatori raccontano, con grande stupore, di non aver mai avuto neanche la necessità di prenotare i posti per i lettini sulle spiagge.

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Il Montenegro è decisamente versatile, adatto per chi vuole partire all’avventura ma anche per chi è alla ricerca di una vacanza rilassante. Il lago di Skadarsko Jezero, più conosciuto come lago di Scutari, al confine con l’Albania lo dimostra pienamente. È perfetto per dedicarsi ad attività come il birdwatching, il kayak, il trekking e simili, ma pure per godere dell’aria aperta a riva, magari visitando il pittoresco villaggio di pescatori di Virpazar.

La gastronomia è un altro fiore all’occhiello del Paese, concentrata principalmente sulle specialità locali, il che permette di assaggiare nuovi piatti e spendere meno. È emblematico il caso di McDonald’s, una delle tante catene di fast food e similari che non è riuscita a superare la diffidenza degli abitanti, affezionati e appagati dalla cucina locale. Questo stesso atteggiamento si ritrova nel generale approccio alla vita e in particolare al turismo.

Senza mancare di accoglienza e disponibilità nei confronti dei visitatori, i residenti del Montenegro valorizzano il territorio senza la ricerca spasmodica di attrarre grandi gruppi di viaggiatori. Le attrazioni, i locali commerciali e gli eventi organizzati lo dimostrano pienamente, mantenendo autenticità e tradizioni in vita. C’è anche da dire che pur essendo così piccolo, inoltre, il Paese non ha bisogno di inventare mezzi particolari per l’intrattenimento degli ospiti. Dai paesaggi naturali ai siti storici, il Montenegro ha un’offerta decisamente ampia con la sua lunga lista di luoghi protetti dall’Unesco. Per gli italiani è anche piuttosto pratico e veloce da raggiungere in aereo oppure in traghetto, a seconda delle preferenze. Quanto ai costi, in media i prezzi applicati nel Paese sono inferiori del 26% a quelli italiani pressoché in ogni settore rilevante dal punto di vista turistico e alcuni picchi. Trasporti e attività ricreative, per esempio, possono costare meno del 40%.

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