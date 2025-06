In questo Paese c’è il divieto assoluto dei cellulari in auto

L’uso del cellulare alla guida compromette l’attenzione, i riflessi e il controllo del veicolo. Non a caso, è vietato usare lo smartphone al volante in gran parte del mondo. È possibile partecipare a una chiamata, usufruire del navigatore o compiere azioni analoghe senza toccare il dispositivo, avendo cura di non distrarsi e di rimanere pienamente concentrati sulla guida. Di recente, l’Italia ha inasprito le pene per chi commette violazioni con lo smartphone al volante, ma altri Stati hanno adottato un approccio ancora più severo.

In particolare, c’è un Paese con il divieto assoluto del cellulare in auto, almeno per quanto riguarda il conducente. Si tratta della California, che con un precedente storico ha sanzionato un guidatore sorpreso a tenere il telefono in mano e guardare lo schermo. Entrambe le condotte sono state giudicate vietate, alla luce di una rigida e rigorosa interpretazione della normativa stradale. La vicenda sta facendo scalpore, complice anche la disinformazione: anche in Italia, come nell’Ue, la condotta avrebbe comportato una multa.

Il cellulare alla guida causa incidenti La California sta facendo i conti con un elevato tasso di incidenti stradali, spesso anche gravi, come d’altronde molti altri Paesi. Incentivare il rispetto delle regole e sanzionare violazioni più preoccupanti come l’uso dello smartphone alla guida risulta doveroso in questo contesto. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense che si occupa di sicurezza stradale, le distrazioni alla guida hanno causato ben 3.725 morti stradali. Tra le principali cause di distrazione ci sono proprio la digitazione di messaggi e le telefonate, ma anche l’uso del navigatore e delle impostazioni dello stereo. Comportamenti che dovrebbe essere relativamente semplice limitare, soprattutto rispetto alle chiacchierate con il passeggero che insieme al consumo di cibo e bevande compromettono ulteriormente la guida sicura. A tal proposito, secondo l’Istat la distrazione causata dal cellulare alla guida causa più del 16% degli incidenti stradali e il rischio di incidente è di 4 volte superiore. Una situazione piuttosto drammatica, considerando anche l’elevato numero complessivo di incidenti, che richiede contromisure urgenti.

Questo Paese ha il divieto assoluto del cellulare in auto Secondo il tribunale californiano le distrazioni alla guida devono essere ridotte al minimo, perciò anche guardare troppo lo schermo con il navigatore è vietato, come pure tenere il cellulare in mano. È possibile parlare in vivavoce o con auricolari e utilizzare comandi vocali o manuali, che siano rapidi e comunque ridotti al minimo. Si parla di schiacciare un tasto come si farebbe per cambiare stazione radio allo stereo, senza distrarsi o togliere la mano dal volante a lungo. Anche nell’ambito dei comportamenti permessi, comunque, si raccomanda la prudenza. Il tribunale californiano ha infatti optato per un’interpretazione molto severa della normativa sulla circolazione stradale, vietando di guardare lo schermo a lungo e di tenere il telefono in mano, indipendentemente dalle altre circostanze. Si tratta di una grande novità per i conducenti dello Stato americano, che finora non avevano ricevuto un divieto esplicito in tal senso. La maggior parte dei precedenti riguarda le telefonate e i messaggi, ma sanzionando anche l’uso del navigatore satellitare il Paese conferma un divieto assoluto. Ogni utilizzo dello smartphone è vietato se causa di distrazione o minore controllo del veicolo.