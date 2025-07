Questo gigante europeo dell’auto è in crisi. Cosa sta succedendo davvero

Il mercato dell’auto nel mondo sta attraversando un periodo piuttosto complicato e tra i big europei ce n’è uno che sta davvero facendo fatica. Dopo il periodo favorevole post pandemia, le case automobilistiche si trovano ora a fronteggiare costi di produzione in crescita, una domanda in flessione nei mercati chiave, una trasformazione verso l’elettrico più lenta del previsto e una competizione sempre più agguerrita, soprattutto da parte dei produttori cinesi. In Europa, poi, la situazione si fa ancora più delicata e piena di incognite.

Qui infatti la combinazione di incertezza macroeconomiche, tassi ancora alti sul credito al consumo e nuove dinamiche nei prezzi ha messo sotto pressione i margini di molti produttori. E in particolare, di questo colosso tedesco dell’auto, che ha lanciato un segnale d’allarme che ha fatto tremare i mercati, rivelando difficoltà ben più profonde del previsto.

Ecco cosa sta succedendo davvero e quali prospettive per il titolo in Borsa. [...]