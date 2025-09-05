Abbonati

Questo famoso rapper ha puntato quasi €300.000 sulla vittoria di Jannik Sinner agli US Open del 2025

Ilena D’Errico

5 Settembre 2025 - 20:20

C’è chi crede moltissimo nella vittoria di Sinner agli US Open 2025, questo rapper ci ha puntato perfino 300.000 dollari.

Jannik Sinner è un talento indiscusso, un’autentica stella del tennis, che gli sta regalando soddisfazioni di notevole entità. Molti hanno grandi aspettative sulla sua partecipazione agli US Open del 2025, ma qualcuno si è superato. Un famoso rapper ha puntato quasi 300.000 euro sulla sua vittoria, 300.000 dollari per la precisione, sperando di recuperare la posta e vincerne più di 200.000. Non potrebbe essere altri che Drake, che sembra aver imparato dai propri errori, anche se non pienamente.

Il rapper aveva infatti scommesso 210.000 dollari sulla vittoria di Taylor Fritz nella finale degli US Open 2024, ma tutti sappiamo com’è finita. Sinner ha vinto il titolo, così quest’anno la popstar ha scelto di dargli credito, per lo scontento dei fan. Le scommesse di Drake, che non è affatto nuovo a questo mondo, non sembrano infatti portare grandi risultati. Anzi, gli appassionati parlano addirittura della “maledizione di Drake”, ironizzando sulle sue fallimentari scommesse. Eppure, non è certo l’unico ad avere fiducia nell’altoatesino, in leggero vantaggio nei pronostici.

Quasi 300.000 euro sulla vittoria di Sinner

Già prima che gli US Open 2025 prendessero il via, i nomi di Sinner e Alcaraz si sono fissati tra i primi favoriti, convincendo appassionati, esperti e scommettitori. Proprio alle 21:00 di oggi, venerdì 5 settembre, si disputa la semifinale maschile fra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che potrebbe confermare o stravolgere del tutto le previsioni. Lo stesso si può dire per la semifinale di domani, in cui Yannick Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime. Pressoché tutte le quote vedono uscire vincenti, rispettivamente, Alcaraz e Sinner, con quest’ultimo in poco vantaggio anche per l’eventuale finale. Insomma, la puntata di Drake non sembra niente male (il tennista nostro connazionale è oggi messo a lavagna con quota 1,03), ma sarebbe uno dei pochissimi casi.

“Alcaraz adesso è felice” per la maledizione di Drake

Quando Drake ha annunciato la scommessa su Sinner sui propri social migliaia di italiani hanno commentato in toni irritati. Tra le frasi più ripetute, “Alcaraz adesso è felice”, indicando che la puntata del rapper potrebbe portare sfortuna all’altoatesino. Una superstizione che va ben oltre i confini nazionali, ovunque sul web si parla della maledizione di Drake per le sue rovinose scommesse. Chiaramente non c’è nulla di fondato e non c’è un modo logico per cui le scommesse, di Drake o meno, potrebbero influenzare i risultati degli US Open 2025.

Ma anche questo fa parte del gioco, ironizzare con leggerezza va bene finché non si lascia uno spazio eccessivo alla superstizione (secondo il rapper del tutto infondata, visto che ha avuto anche notevoli successi). Secondo Forbes, Drake ha un giro d’affari di oltre 2,5 milioni di dollari nelle scommesse sportive, ma il suo supporto agli atleti si è spesso rivelato malriposto. Citando soltanto le perdite più clamorose, ricordiamo i 540.000 dollari persi per la puntata sul Barcellona nel Clásico, sconfitto dal Real Madrid, ma anche la scommessa di 1,59 milioni di dollari su Adesanya, che ha invece perso contro Pereira nell’evento Ufc.

Abbiamo già citato, poi, l’ultima edizione degli US Open, in cui proprio la vittoria di Sinner ha mandato a monte le speranze di guadagno. C’è però da dire che il rapper ha ben presto deciso di cavalcare l’onda, recuperando anche grazie a Sinner parte delle perdite, fra cui la puntata sull’altoatesino negli Australian Open. La vittoria dell’azzurro ha fruttato parecchio a Drake consentendogli di interrompere una serie di sconfitte che iniziava a diventare rovinosa. Per la popstar, comunque, la passione per lo sport viene soprattutto usata a scopi di marketing, facendolo vincere anche quando perde.

Correlato