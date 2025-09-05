Questo famoso rapper ha puntato quasi €300.000 sulla vittoria di Jannik Sinner agli US Open del 2025

Jannik Sinner è un talento indiscusso, un’autentica stella del tennis, che gli sta regalando soddisfazioni di notevole entità. Molti hanno grandi aspettative sulla sua partecipazione agli US Open del 2025, ma qualcuno si è superato. Un famoso rapper ha puntato quasi 300.000 euro sulla sua vittoria, 300.000 dollari per la precisione, sperando di recuperare la posta e vincerne più di 200.000. Non potrebbe essere altri che Drake, che sembra aver imparato dai propri errori, anche se non pienamente.

Il rapper aveva infatti scommesso 210.000 dollari sulla vittoria di Taylor Fritz nella finale degli US Open 2024, ma tutti sappiamo com’è finita. Sinner ha vinto il titolo, così quest’anno la popstar ha scelto di dargli credito, per lo scontento dei fan. Le scommesse di Drake, che non è affatto nuovo a questo mondo, non sembrano infatti portare grandi risultati. Anzi, gli appassionati parlano addirittura della “maledizione di Drake”, ironizzando sulle sue fallimentari scommesse. Eppure, non è certo l’unico ad avere fiducia nell’altoatesino, in leggero vantaggio nei pronostici.

Quasi 300.000 euro sulla vittoria di Sinner Già prima che gli US Open 2025 prendessero il via, i nomi di Sinner e Alcaraz si sono fissati tra i primi favoriti, convincendo appassionati, esperti e scommettitori. Proprio alle 21:00 di oggi, venerdì 5 settembre, si disputa la semifinale maschile fra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che potrebbe confermare o stravolgere del tutto le previsioni. Lo stesso si può dire per la semifinale di domani, in cui Yannick Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime. Pressoché tutte le quote vedono uscire vincenti, rispettivamente, Alcaraz e Sinner, con quest’ultimo in poco vantaggio anche per l’eventuale finale. Insomma, la puntata di Drake non sembra niente male (il tennista nostro connazionale è oggi messo a lavagna con quota 1,03), ma sarebbe uno dei pochissimi casi. leggi anche Montepremi US Open 2025 da record, il torneo più ricco della storia