Questi iPhone avranno internet gratis

È tutto vero, alcuni iPhone avranno internet gratis.

Elon Musk, il visionario fondatore di Tesla e SpaceX e uomo ombra del governo Trump, continua a voler rivoluzionare il mondo della tecnologia. Dopo aver preso il controllo dell’OPM (l’Agenzia statunitense per la gestione) per procedere ai futuri licenziamenti (ne abbiamo parlo qui), Musk è tornato al suo programma per internet: portare la connessione nelle zone più remote del pianeta con Starlink. E non solo.

Infatti, recentemente ha annunciato quest’ulteriore novità: la connessione internet gratuita per alcuni modelli di iPhone.

Grazie all’integrazione con la tecnologia Starlink Direct to Cell, Apple ha introdotto nel suo ultimo aggiornamento iOS 18.3 una funzionalità che permetterà a determinati iPhone di accedere a internet senza necessità di una rete mobile tradizionale. Questo rappresenta un cambiamento epocale, specialmente per coloro che si trovano in aree remote o con copertura di rete limitata.

Scopriamo quali sono i modelli e come attivare “internet gratis”: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Quali iPhone potranno avere internet gratis Sveliamo subito quali saranno gli iPhone che potranno godere del lusso di avere internet gratis. Apple ha deciso di rendere disponibile questa funzionalità solo per alcuni modelli più recenti, dotati delle tecnologie necessarie per connettersi alla rete satellitare Starlink. Infatti, per usufruire di questa innovazione, gli iPhone devono essere compatibili con le reti 4G e LTE e avere installata l’ultima versione di iOS, ovvero iOS 18.3. Ecco i modelli compatibili confermati: iPhone 15 Pro ;

; iPhone 15 Pro Max ;

; iPhone 16 ;

; iPhone 16 Pro ;

; iPhone 16 Pro Max. Questi dispositivi sono stati progettati con hardware avanzati in grado di connettersi direttamente ai satelliti Starlink quando non è disponibile un segnale mobile convenzionale. La grande novità è che non sarà necessario alcun accessorio aggiuntivo: la connessione satellitare sarà gestita interamente tramite il software del dispositivo. Questo aggiornamento rappresenta una svolta per tutti coloro che viaggiano spesso o si trovano in aree in cui la connessione mobile è scarsa o inesistente. leggi anche Attacco informatico già iniziato per questo popolare telefono