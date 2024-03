Questi 4 Paesi ti pagano per trasferirti lì

La routine quotidiana non fa più per te? Vuoi che i problemi dell’Italia non siano più affar tuo?

O, più semplicemente, sei alla ricerca di una nuova avventura e non vedi l’ora di esplorare posti nuovi e di fare la valigia?

Non importante quale sia il motivo per cui vorresti cambiare aria e lasciare il Paese.

Ecco un elenco di 4 posti nel mondo disposti - addirittura - a pagarti qualora decidessi di trasferirti lì.

1) Albiden, Svizzera

Nel tentativo di incrementare l’inesorabile calo della popolazione, la cittadina svizzera di Albiden offre un finanziamento fino a 60.000 euro per chi decide di trasferirsi lì e di costruire una nuova abitazione.

I requisiti sono però stringenti: possono fare domanda solo coloro che hanno meno 45 anni e che abbiano un permesso di soggiorno valido in Svizzera. Inoltre, è necessario presentare un progetto di costruzione già pronto per essere approvato ed è necessario rimanere a vivere ad Albiden per almeno 10 anni.

2) Cile

Se hai l’anima votata all’imprenditoria, il Sud America potrebbe essere il posto perfetto per te.

Grazie al programma Startup Chile, gli stranieri possono fare domanda per tre diversi programmi:

Build è pensato per aiutare a lanciare nuove startup fornendo ai suoi fondatori un finanziamento per l’equivalente di 15.000 euro e un visto di residenza di un anno;

è pensato per aiutare a lanciare nuove startup fornendo ai suoi fondatori un finanziamento per l’equivalente di e un visto di residenza di un anno; Ignite offre alle piccole imprese già avviate circa 35.000 euro per aiutarle ad espandersi;

offre alle piccole imprese già avviate circa 35.000 euro per aiutarle ad espandersi; Growth mette a disposizione fino a 100.000 euro circa per le startup più avanzate per aiutarle a innovare.

Tutti e tre i programmi offrono anche spazi di coworking, tutoraggio e contatti con investitori.

3) Ponga (Spagna)

In risposta all’esodo dei giovani che lasciano le piccole cittadine spagnole per trasferirsi nelle grandi città, i governi locali più lungimiranti introducono degli incentivi per attirare cittadini stranieri.

Ad esempio Ponga, un piccolo paesino nella regione montuosa della Spagna del Nord che oggi conta circa 500 abitanti, offre alle giovani coppie 3.000 euro per trasferirsi lì per cinque anni.

Se porti con te i tuoi figli o hai un figlio dopo esserti trasferito lì, riceverai altri 3.000 euro per ogni bambino.

4) Anticitera, Grecia

In contrasto al calo del numero dei residenti, a Chiesa greco-ortodossa dell’isola di Anticitera - in italiano nota anche con il nome di Cerigotto - ha introdotto un piano per attirare l’arrivo di famiglie straniere nel territorio.

In cambio, chi sarà così coraggioso da trasferirsi nella remota isoletta del mar Ionio compresa nell’arcipelago delle Isole Ionie riceverà in cambio una casa, un pezzo di terra e 500 euro al mese per i primi tre anni.