Questi 13 modelli di router sono finiti nel mirino degli hacker. L’FBI consiglia di cambiarli subito

La nuova frontiera della cybercriminalità riguarda i router per la connessione a internet via cavo Ethernet o Wi-Fi. Il motivo è molto semplice, sono ancora pochissimi gli utenti a conoscenza del fatto che anche solo un piccolo errore all’interno del proprio modem potrebbe portare a danni irreparabili. Può trattarsi di una falla nei sistemi, di un mancato aggiornamento o di un’impostazione non attiva.

Se per i nuovi modelli i rischi si sono in realtà di molto ridotti, grazie agli sforzi profusi dalle varie aziende produttrici che operano nel settore, discorso diverso va fatto per i vecchi router in circolazione da diversi anni. In questo senso, nei giorni scorsi è intervenuta direttamente l’FBI americana per mettere in guardia i consumatori di tutto il mondo. Ci sono ben 13 modelli che andrebbero cambiati immediatamente, sono finiti nelle grinfie degli hacker.

leggi anche Se possiedi uno di questi router, smetti immediatamente di utilizzarlo

I 13 modelli di router da sostituire Non è la prima volta che l’FBI interviene sul tema della sicurezza informatica. In questo caso, è stato emanato un comunicato stampa in cui vengono elencati tutti i modelli di router particolarmente a rischio. Ecco la lista completa: Linksys E1200

Linksys E2500

Linksys E1000

Linksys E4200

Linksys E1500

Linksys E300

Linksys E3200

Linksys E1550

Linksys WRT320N

Linksys WRT310N

Linksys WRT610N

Cisco M10

Cradlepoint E100 Se anche il modello che hai in casa tua è attualmente collegato e in uso, ti consigliamo di staccarlo quanto prima e di sostituirlo con un router più recente e aggiornato alle ultime versioni del firmware.