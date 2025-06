Queste saranno le 40 aziende più importanti nel 2030

La bravura di un investitore sta nel saper intercettare in anticipo i trend del mercato finanziario, riuscendo a capire se un’azienda potrà crescere di valore nel medio e lungo periodo oppure no. A quel punto investirebbe in quell’asset, salvo poi vendere le quote nel momento in cui capirà che il loro valore è destinato a crollare. Questo processo richiede studio, attenzione, una profonda conoscenza dei mercati e, soprattutto, la capacità di fare scelte controcorrente quando la maggior parte delle persone ancora non vede l’opportunità.

Per questo motivo, per un bravo investitore è fondamentale elaborare previsioni attendibili su quali saranno le migliori aziende su cui puntare nel futuro. Lo ha fatto anche Philippe Laffont, investitore miliardario statunitense, nel corso di un’ospitata in un importante canale televisivo americano dedicato all’economia.

Laffont è il fondatore di Coatue Management, un fondo speculativo e una società di venture capital focalizzata principalmente sulle aziende tecnologiche ad alto potenziale di crescita. Nel corso degli anni ha investito con successo in molte società innovative e ha creduto sin da subito nello sviluppo del settore crypto, intuendone con largo anticipo le potenzialità. Grazie a queste intuizioni, il suo fondo è riuscito a ottenere rendimenti significativi.

Durante l’intervista, Laffont ha fatto una previsione su quali saranno le aziende più influenti e redditizie entro il 2030, ovvero quelle su cui varrà davvero la pena investire per ottenere ottimi ritorni. Oltre alle già affermate e lungimiranti Microsoft, Nvidia, Amazon e Meta, Laffont ha inserito nella sua lista anche un nome a sorpresa: il bitcoin.