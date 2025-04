Queste famose mete per le vacanze sono più pericolose di quanto pensi

I mesi di aprile e maggio sono tradizionalmente legati alla pianificazione delle vacanze e alle prenotazioni dei viaggi. Caraibi, Maldive, Messico, Australia, Polinesia sono le mete che tutti noi sogniamo. Alcune di esse, però, si stanno rivelando estremamente pericolose per i turisti. È il momento di scoprire le destinazioni turistiche che, almeno per le vacanze estive 2025, dovremmo evitare.

In vacanza state in guardia da questo Paese UE. È pericoloso

La violenza dilaga in Messico

Il Messico è da decenni una delle mete turistiche più visitate al mondo e città come Tulum e Cancùn attirano ogni anno centinaia di migliaia di turisti. Purtroppo, però, nella maggior parte del Paese si è scatenata una vera e propria guerra tra gang che mette a repentaglio la vita dei cittadini e dei visitatori più incauti.

Non per niente il Dipartimento di Stato Americano ha consigliato ai suoi cittadini di evitare di entrare in 5 dei 31 stati del Messico e il Ministero degli Esteri del Regno Unito ha recentemente invitato i turisti ad annullare tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, in 11 stati.