Queste carte Pokemon possono valere più di 5.000 euro

Da qualche anno le carte collezionabili si sono trasformate da semplice gioco a vera e propria forma di investimento. Due di esse in particolare: le carte Magic e le carte Pokemon. I pezzi unici di entrambe hanno raggiunto cifre da capogiro nelle aste online, in alcuni casi superiori al milione di euro}

Parliamo, in questo caso di pezzi unici o prodotti in poche decine di esemplari in tutto il mondo, quasi impossibili da trovare. Questo non significa che non ci siano altre carte molto più facile da raggiungere e che potrebbero farci guadagnare belle cifre. Ad esempio quelle che stiamo per scoprire hanno valori ben superiori ai 1.000 euro.

Due versioni di Charizard dal valore superiore ai 5.000 euro La carta del drago Charizard è una leggenda tra i collezionisti. Basti pensare che un Charizard del set base della prima edizione se in condizioni perfette è valutato circa 167.000 euro. Ma non è l’unica da ricercare. Un Charizard Expedition del 2002, ad esempio, ha un valore vicino ai 7.300 euro se in ottime condizioni. Un Charizard Ex datato 2004-2005, invece, può arrivare vicinissimo ai 5.000 euro.

Questa carta è appena uscita e vale già 1.500 euro Lo scorso 17 gennaio è arrivata nei negozi la nuova espansione del gioco di carte Pokemon denominata “Scarlatto e violetto: evoluzioni prismatiche”. Non sono passati neanche due mesi ed è già stato individuato il pezzo raro della collezione: la carta Umbreon – Ex, dal valore stimato di circa 1.500 euro.