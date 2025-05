Queste carni sono le più pericolose e inquinanti. Ma in Italia continuiamo a mangiarle

La carne continua a essere uno degli alimenti più consumati al mondo. Purtroppo però è anche uno dei più pericolosi per la salute dell’uomo e uno dei meno sostenibili per il pianeta. Ovvero uno dei primi che dovremmo escludere dai pasti per mangiare sano.

Anche all’interno della macrocategoria “carne”, però, ci sono alcuni alimenti che si distinguono in negativo. Scopriamo quali sono i peggiori per la nostra salute e quelli la cui produzione inquina di più.

La selvaggina è pericolosa per l’uomo?

Il dibattito sulla selvaggina è ancora aperto e chi ne sostiene il consumo sottolinea come la cacciagione sia meno pericolosa, in quanto non trattata con farmaci e nutrita soltanto con sostanze naturali.

Ma questo non significa che mangiare selvaggina sia un’abitudine senza nessun tipo di rischio. Gli animali selvatici “combattono” ogni giorno con parassiti, batteri e virus che possono essere trasmessi all’uomo se la carne non viene adeguatamente cotta e trattata.

Per questo motivo gli esperti di salute e nutrizione consigliano di evitare sempre salumi fatti in casa, carni troppo frollate o animali eviscerati in maniera non professionale.