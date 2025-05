Queste 5 app sono perfette per mangiare sano. Scansionano la qualità degli alimenti

Negli ultimi anni la nostra consapevolezza sull’importanza di mangiare sano e di mettere nel carrello della spesa alimenti di alta qualità è aumentata notevolmente. Non sempre, però, è facile capire se un prodotto è più o meno buono. Per fortuna c’è la tecnologia a darci una grossa mano. Le app che stiamo per scoprire sono perfette per fornirci in pochi secondi tutti i dettagli per imparare a districarsi fra le decine di offerte dei supermercati

5 - Yuka – l’app più famosa e scaricata Nata in Francia e disponibile per tutte le piattaforme, Yuka è la capostipite delle app per il cibo e ha un database sterminato che comprende più di 1,5 milioni di prodotti diversi. Per utilizzarla è sufficiente scaricarla sul proprio smartphone e scannerizzare il codice a barre della confezione. In pochi secondi l’app ci fornirà il contenuto di sale, fibre e grassi presenti nel prodotto e ci dirà se ci sono, o meno, additivi. Ma c’è di più. Oltre a fornire queste informazioni e a segnalare la qualità dell’alimento con i colori (semaforo verde - buono, semaforo arancione – può presentare dei rischi, semaforo rosso – prodotto pericoloso), Yuka è in grado anche di dare suggerimenti su prodotti simili ma migliori per la salute alimentare.

4 – Edo – personalizzare le scelte alimentari Edo, sviluppata in collaborazione con l’Università di Bologna, ha un funzionamento simile a quello di Yuka ma con qualche piccola differenza. Il sistema di valutazione è basato su una scala da 0 a 10 e l’app da la possibilità di individuare gli alimenti che contengono glutine e lattosio. Inoltre Edo, è personalizzabile in base alle esigenze alimentari di vegetariani, vegani, soggetti con allergie e donne in dolce attesa. Selezionando una di queste opzioni e scansionando il codice a barre ci darà in qualche istante preziosi consigli alimentari e segnalerà i cibi da evitare.

3 – Nuna – il programma da scaricare per chi vuole seguire la dieta mediterranea Se vogliamo seguire i dettami della dieta mediterranea l’app che fa per noi è NUNA, sviluppata con la partnership dell’Università di Firenze. Completamente gratuita, NUNA è in grado di rapportare gli alimenti scannerizzati alla piramide alimentare e fornisce un punteggio per ogni cibo in base alla rispondenza alla dieta. Anche in questo caso è possibile personalizzare le ricerche in base alle proprie preferenze alimentari.

2 - Open Food Facts – l’app per chi vuole rispettare la salute e l’ambiente Open Food Facts è, invece, l’app per chi, oltre a voler mangiare sano, desidera ridurre l’impatto delle proprie scelte alimentari sull’ambiente. Il programma, quando si scannerizza un prodotto, oltre a fornire i valori nutrizionali darà, infatti, importanti informazioni sull’eco-compatibilità del cibo scelto e sulla presenza di additivi.