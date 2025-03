Queste aziende assumono subito, maxi stipendio da 5.000 euro

Se stai cercando nuove opportunità professionali e non vuoi accontentarti di uno stipendio medio-basso, sappi che ci sono aziende pronte ad assumere con retribuzioni decisamente elevate. Alcune di queste propongono stipendi che superano i 5.000 euro al mese, riservati a professionisti con competenze specifiche, esperienza consolidata e ruoli di elevata responsabilità.

Il mercato del lavoro, soprattutto in settori altamente specializzati, premia chi ha maturato una solida esperienza e possiede competenze difficili da reperire. In particolare, professionisti dell’alta finanza, manager aziendali, esperti di cybersecurity, ingegneri con specializzazioni avanzate e medici con elevata esperienza sono tra le figure più richieste con stipendi di questo livello.

Grazie a un’indagine effettuata sul web, basata principalmente sui dati pubblicati su Indeed, abbiamo individuato diverse aziende che stanno assumendo immediatamente con contratti che garantiscono una retribuzione 5.000 euro al mese o più, importo che è bene sottolineare solitamente viene garantito al raggiungimento di determinati traguardi.

Vediamo nel dettaglio quali sono i settori più promettenti e i requisiti necessari per candidarsi a queste posizioni di prestigio.

Con queste offerte di lavoro guadagni 5.000 euro al mese

Lo Studio Beccuti Immobiliare di Torino è alla ricerca di un agente immobiliare, offrendo una retribuzione fino a 60.000€ annui. La posizione, aperta ai candidati con almeno tre anni di esperienza e auto propria, prevede un contratto a tempo pieno, determinato o indeterminato, con la possibilità di collaborazione tramite Partita Iva.

Per chi invece ha esperienza nel settore finanziario, Teltonika Italy assume un finance accountant a Milano, con una retribuzione fino a 65.000€ l’anno. Il ruolo prevede la gestione della contabilità aziendale, fatture e pagamenti. È richiesta una laurea in Ragioneria, Economia o Ingegneria Gestionale, conoscenza di MS Office e un buon livello di inglese scritto e letto. L’azienda offre formazione interna e opportunità di crescita nel settore IoT.

Nel settore della sicurezza, Fidani cerca un consulente commerciale esperto a Roma (zona EUR/Montagnola) con contratto a Partita Iva e compenso fino a 75.000€ l’anno. Il candidato ideale ha almeno un anno di esperienza nelle vendite, ottime capacità comunicative e negoziali e disponibilità a spostarsi su Roma e provincia. L’azienda offre formazione, flessibilità oraria e bonus al raggiungimento degli obiettivi.

Per chi desidera un ruolo commerciale con appuntamenti già fissati, Atlas Consulting SRL assume venditori in Piemonte, con guadagni tra 4.500€ e 12.000€ al mese. Non è richiesta esperienza, poiché l’azienda fornisce formazione e garantisce 12-15 appuntamenti settimanali con percentuali di chiusura tra il 20% e il 45%. Il contratto è a Partita IVA, con bonus e premi di produzione.

Nel settore delle energie rinnovabili, E-Power S.r.l. cerca un agente di commercio per la sede di Padova, con retribuzione fino a 10.000€ al mese. Il ruolo prevede la promozione di soluzioni energetiche sostenibili e consulenza ai clienti. È richiesta esperienza di almeno due anni, disponibilità a trasferte nel Nord e Centro Italia e Partita Iva. L’azienda offre auto aziendale, formazione professionale e trattamento provvigionale competitivo.

Queste opportunità offrono non solo stipendi particolarmente elevati, ma anche crescita professionale e benefit. Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio CV alle rispettive aziende entro le scadenze indicate.