Queste 3 terme sono tra le più belle d’Italia. E sono completamente gratis

Per moltissime persone andare in vacanza significa cercare pace, silenzio e relax. Ecco perché le terme continuano a essere tra le destinazioni turistiche più gettonate in assoluto. E se pensiamo che un viaggio di questo tipo sia troppo costoso, ci sbagliamo di grosso. In Italia ci sono alcune incredibili sorgenti termali totalmente gratuite.

Scopriamo le 3 più belle da nord a sud.

Terme di Bormio, Pozza di Leonardo da Vinci - Lombardia Iniziamo il nostro viaggio tra le terme libere partendo dalla Lombardia, regione incredibile dal punto di vista paesaggistico. Se amiamo le terme e abbiamo in programma una vacanza dalle parti di Bormio in estate, il consiglio è di prendere la strada verso il passo dello Stelvio per poi dirigersi verso Livigno. Dopo pochi chilometri troveremo l’incredibile spettacolo della Pozza di Leonardo Da Vinci, una delle terme italiane gratuite più suggestive. La Pozza ha una storia lunghissima, raccontata proprio dal genio toscano nel suo Codice Atlantico, e ancora oggi è una delle destinazioni più ambite da chi vuole rilassarsi senza spendere niente. Lo stabilimento è formato da due vasche molto vicine tra loro e per raggiungerlo è sufficiente percorrere a piedi un facile sentiero di montagna. Una volta giunti a destinazione, avremo la possibilità di immergerci in una sorgente di acqua con temperatura compresa tra 38 e 41 gradi con le montagne sullo sfondo. Un ottimo modo per rilassarsi e prendersi cura di sé stessi. Grazie alla loro composizione chimica, le acque della Pozza sono particolarmente indicate per chi soffre di malattie reumatiche e patologie respiratorie.

Le Terme di Saturnia: il paradiso della Toscana Nel Centro Italia ci sono decine e decine di terme che meriterebbero almeno una visita. Tra quelle veramente imperdibili, però, ci sono le Terme di Saturnia, situate in provincia di Grosseto. Aperte tutti i giorni dell’anno e completamente gratuite, queste terme sono note anche con il nome di Cascate del Mulino e devono la loro fama, oltre all’acqua che non scende mai sotto i 37,5 gradi, allo scenario in cui si trovano.

A dominare la sorgente troviamo un antico mulino. Sotto di esso si alternano a cascata vasche naturali che si incastrano le une con le altre. Un panorama che ricorda quello delle terme islandesi. Il consiglio, se vogliamo visitarle, è quello di scegliere i giorni feriali. Nel weekend potremmo dover “lottare” con centinaia di persone per i posti migliori.