Questa è una delle aziende dove si lavora meglio in Italia. E sta assumendo

C’è un modo per individuare quali sono le aziende dove si lavora meglio? Assolutamente sì: dovete sapere infatti che ogni anno il Top Employers Institute rilascia un’apposita certificazione alle imprese che soddisfano gli standard richiesti dalla Hr Best Practis Survey.

Un premio di prestigio e per questo molto ricercato dalle aziende. A tal proposito, sono 151 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione nel 2025, tra le quali figurano eccellenze come AstraZeneca Italia, Amazon e Bper Banca. Ma non solo, perché per il sesto anno consecutivo troviamo anche Angelini Pharma, per la quale c’è anche un ulteriore riconoscimento: la classificazione tra le migliori 10 aziende europee in tutti i settori. Questa certificazione ci dice quindi che Angelini Pharma è una delle migliori aziende dove lavorare, il che dovrebbe di fatto renderla attrattiva nei confronti di chi è alla ricerca di un impiego. Anzi, va detto che - nonostante i risultati già eccellenti ottenuti negli anni scorsi - nell’ottenere la nuova certificazione ha fatto registrare un punteggio complessivo superiore rispetto agli anni precedenti, al di sopra di quelli che sono i benchmark di mercato.

Perché Angelini Pharma è un posto eccellente dove lavorare

Come rimarcato da Angelini Pharma in un comunicato pubblicato nelle ultime ore, questi riconoscimenti riflettono la solidità aziendale in diverse aree chiave:

Cultura e strategia Hr : integra pienamente i propri valori e comportamenti aziendali nelle strategie Hr e nel purpose , applicandoli quotidianamente.

: integra pienamente i propri valori e comportamenti aziendali nelle strategie Hr e nel , applicandoli quotidianamente. Cura delle persone : coinvolge attivamente i dipendenti attraverso indagini di clima, trasparenza organizzativa e processi inclusivi per costruire insieme i piani futuri.

: coinvolge attivamente i dipendenti attraverso indagini di clima, trasparenza organizzativa e processi inclusivi per costruire insieme i piani futuri. Ambiente di lavoro : promuove collaborazione, networking e flessibilità, migliorando l’ employee experience su scala globale.

: promuove collaborazione, networking e flessibilità, migliorando l’ su scala globale. Leadership e sviluppo: valorizza meritocrazia e crescita professionale, creando un ambiente che supporta e ispira ogni dipendente a dare il massimo.

La buona notizia è che proprio in questi giorni Angelini Pharma sta assumendo, con posizioni aperte tanto nel Sud quanto nel Centro Italia. Gli annunci di lavoro sono stati pubblicati su LinkedIn ed è da lì che potete inviare la vostra candidatura. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta nonché quali sono i requisiti che serve soddisfare per poter essere presi in considerazione.

Angelini Pharma assume subito

Se quindi state cercando lavoro e volete avere la garanzia di un ambiente positivo dove poter avere ottime prospettive di crescita, come pure di guadagno, le posizioni aperte presso la Angelini Pharma rappresentano un’occasione da non perdere.

Nel dettaglio, leggendo gli annunci pubblicati su LinkedIn scopriamo che Angelini Pharma è alla ricerca di candidati per ricoprire il ruolo di Medical science liaison nelle regioni dell’Italia centrale - con sede ideale di residenza in Lazio o Toscana - e del sud, con preferenza per i residenti in Campania e Puglia.

Una posizione che rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera mettere a frutto le proprie competenze scientifiche in un contesto dinamico e in continua evoluzione.

Il ruolo prevede la diffusione di messaggi scientifici chiave relativi al portafoglio prodotti dell’azienda, con un focus particolare su Tachipirina e Tachifene. È centrale la preparazione e l’aggiornamento costante dei materiali scientifici in collaborazione con il Medical affairs advisor, materiali che verranno utilizzati per sessioni di formazione, eventi di lancio e altre attività informative.

Un aspetto fondamentale del lavoro è la gestione delle relazioni con i principali stakeholder scientifici esterni, come medici e farmacisti, attraverso la condivisione di contenuti medici e il supporto a richieste specifiche di natura medico-scientifica. Questo include anche l’organizzazione di eventi, meeting e altre occasioni di confronto con la comunità medica, sia a livello locale che nazionale, in stretta collaborazione con le altre funzioni aziendali.

Il Medical science liaison sarà inoltre impegnato nella costruzione e nel mantenimento di rapporti solidi con i principali opinion leader nel settore terapeutico di riferimento. Il supporto alla conduzione di studi sponsorizzati e la formazione continua degli informatori scientifici locali sulle patologie e sui prodotti dell’azienda sono ulteriori componenti cruciali di questa posizione.

I requisiti

Per candidarsi, è richiesto un titolo di laurea in discipline scientifiche, preferibilmente Biologia o Bioscienze, e una conoscenza fluente della lingua inglese (livello B2). È necessaria un’esperienza pregressa di 2-3 anni in un ruolo simile, con competenze solide in GCPs (Good Clinical Practices) e redazione medica in inglese. Sono particolarmente apprezzate qualità personali come l’automotivazione, l’integrità, l’orientamento al risultato e la capacità di costruire collaborazioni efficaci all’interno dell’azienda e con interlocutori esterni.