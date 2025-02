Questa teoria svela cosa c’è dietro a tutti i soldi che spendiamo

Nell’attuale epoca del consumismo le spese si sono moltiplicate e, quotidianamente, ci troviamo di fronte alla necessità di effettuare un gran numero di acquisti.

Alcune volte può capitarci di peccare di presunzione e credere che tutte le spese che affrontiamo siano sotto al nostro pieno controllo. La verità, però, è ben altra.

Per alcuni utenti risulterà difficile credere che, in realtà, quasi mai abbiamo la piena facoltà di scelta riguardo ciò che compriamo ogni giorno.

Infatti, le decisioni riguardo la stragrande maggioranza degli acquisti e delle scelte economiche che compiamo avviene prevalentemente in maniera irrazionale.

Una nota teoria psicologica spiega perché questo avviene.

Come detto precedentemente, i limiti di queste assunzioni erano divenuti ormai ovvi e Simon , con la Teoria della Razionalità Limitata , cambiò per sempre la concezione su questi aspetti.

Secondo il paradigma antecedente, le decisioni economiche di una persona erano sempre molto accurate o addirittura perfette e proprio per questo si parlava di razionalità assoluta o, appunto, perfetta. Una razionalità tipica dell’ homo economicus , ovvero l’ uomo economico , sempre in grado di massimizzare l’utilità delle proprie scelte.

Stiamo parlando della Teoria della Razionalità Limitata , proposta da Herbert Simon nel 1978 e divenuta un dogma per la disciplina psicologica, economica e per le scienze comportamentali.

Esiste una teoria formulata in ambito della psicologia economica che piega come mai la maggior parte delle nostre decisioni d’acquisto sarebbe non completamente razionale e, quindi, parzialmente inconsapevole.

Cosa dice la Teoria della Razionalità Limitata?

La teoria sostiene che, al contrario di come si pensava in precedenza, gli individui nelle loro decisioni si accontentano di soluzioni che potremmo definire soddisfacenti, e non ottimali. L’obiettivo dei processi di scelta, quindi, non è quello di ottenere la massima utilità, poiché gli esseri umani non hanno né il tempo né le capacità cognitive per essere perfettamente razionali.

Gli individui vengono quindi definiti come degli ottimizzatori di risorse cognitive, dotati di una razionalità limitata che li porta a compiere degli errori sistematici nelle loro scelte, quasi del tutto inevitabili.

Ricapitolando, se prima si sosteneva che le decisioni delle persone fossero sempre corrette a livello metodologico oggi, grazie a questa teoria, si è capito che non è così, perché l’essere umano ha dei limiti cognitivi difficilmente arginabili.

La maggior parte di questi limiti è identificabile nei cosiddetti bias cognitivi, scorciatoie di pensiero che si attivano automaticamente durante i processi mentali e portano a prendere decisioni distorte o basate solo su una parte delle informazioni disponibili.

Quasi tutti gli acquisti che facciamo ogni giorno sono preceduti da una fase di scelta, ed è proprio lì che i bias manifestano la loro influenza, portandoci ad effettuare analisi parziali o poco corrette.