5 hobby che ti renderanno (davvero) più felice, secondo gli psicologi

In alcuni periodi dell’anno è normale sentirsi meno motivati, un po’ giù di tono e con un’energia ridotta al minimo. Questa, però, non è solo una sensazione: la scienza, infatti, conferma che alla base di tale malessere potrebbe esserci un calo di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere e della motivazione.

Secondo la psicologa Leah Kaylor, i livelli di dopamina presenti nel nostro corpo sono soggetti a delle mutazioni stagionali, responsabili di questi cambi d’umore. Ad esempio, durante l’inverno i livelli dopaminergici si abbassano, rendendoci più pigri, svogliati o alla ricerca di gratificazioni immediate come i social media o il cibo spazzatura (junk food).

L’estate è però alle porte e per la maggior parte dei lettori questi sintomi potrebbero essere solo dei brutti ricordi legati all’inverno passato. Se, invece, persistono ancora sappi che esistono delle vie sane e durature per risollevare l’umore: coltivare hobby e praticare attività che stimolano davvero il cervello.

Ecco, quindi, 5 attività semplici ma potenti capaci di aumentare i livelli di dopamina e aiutare a ritrovare benessere mentale e motivazione, secondo gli esperti.

Gli esseri umani sono molto diversi tra loro e non è detto che tutti questi consigli siano validi al 100% su ognuno di noi. Nonostante questo, tentar non nuoce; per trovare l’attività adatta ai nostri bisogni e alla nostra personalità il consiglio è quello di sperimentarle tutte, almeno una volta.

I raggi solari , infatti, stimolano la produzione di dopamina nella retina e hanno un’influenza molto positiva sul sistema dopaminergico cerebrale, con risvolti positivi sull’ umore e sull’ energia .

La luce , soprattutto quella solare, resta una delle migliori medicine naturali per il nostro benessere psicologico . “ Trascorrere del tempo all’aperto, soprattutto al mattino , può favorire la produzione naturale di dopamina ”, spiega la dottoressa Kaylor . Tuttavia, complice il gelo mattutino di alcuni mesi dell’anno, uscire di casa durante l’inverno può essere più dura, lo sappiamo. Ma adesso che la stagione estiva sta iniziando è bene approfittare di questa possibilità.

Contrariamente a quanto si possa pensare, i rompicapi più classici - come puzzle o enigmi linguistici - non sono da intendere come attività noiose e quindi controproducenti dal punto di vista dell’umore. Infatti, le loro capacità di stimolare la logica, migliorare la concentrazione e attivare i circuiti cerebrali del piacere non sono affatto da sottovalutare.

“ Scegli musica allegra e ritmata per stimolare energia e motivazione, oppure brani rilassanti per regolare le emozioni e ridurre lo stress ”, consiglia la psicologa. Il cervello, d’altronde, risponde positivamente agli stimoli sonori e alcune playlist possono diventare delle vere e proprie iniezioni di dopamina.

La musica non è solo sottofondo, ma ha un grande potere nascosto. Infatti, soprattutto alcuni brani di generi specifici, se ascoltati al momento del bisogno, possono diventare uno strumento potente per influenzare l’umore .

Provare una nuova variante di un hobby familiare, una ricetta mai testata, un locale mai frequentato o un percorso alternativo per andare al lavoro sono tutti esempi di piccoli cambiamenti che il nostro cervello potrebbe apprezzare e “ricompensare”, di conseguenza, con rilasci di dopamina.

5) Pratica la scrittura espressiva

L’ultimo hobby da sperimentare per affrontare i periodi più statici e i cali di motivazione è quello di praticare la scrittura autoriflessiva o espressiva. Questa, infatti, è molto più di un diario segreto: è una vera e propria valvola di sfogo mentale. D’altronde, mettere nero su bianco le proprie emozioni, i propri pensieri e le riflessioni personali non solo aiuta a fare chiarezza dentro di sé, ma stimola anche la creatività e il rilascio di dopamina.

Questo è un modo semplice, pratico, ma soprattutto potente per gestire lo stress e alleviare le tensioni in maniera genuina. Bastano 10 minuti al giorno con carta e penna, il resto lo fa il cervello, che ti ringrazierà.