Questa spiaggia bianchissima è una delle più belle d’Italia. La conoscono in pochi ed è a un’ora da Roma

Le spiagge italiane hanno poco da invidiare a quelle dei Caraibi, della Polinesia o delle Hawaii. Non per niente in Italia abbiamo la spiaggia più bella del mondo del 2025. Quello che pochi sanno è che accanto alle località più rinomate e premiate, ce ne sono alcune meno conosciute che sono dei veri e propri capolavori della natura.

Oggi parleremo proprio di una di esse: la spiaggia bianca di San Vito Lo Capo, in Provincia di Trapani.

La spiaggia di San Vito Lo Capo è una delle poche bianche della Sicilia La Sicilia è un’isola di origine vulcanica e per questo motivo ospita poche spiagge bianche. Quelle che ci sono, però, sono spettacolari. Un esempio su tutti è la spiaggia di San Vito Lo Capo, nella zona nord-occidentale dell’isola, in provincia di Trapani. Una distesa di candida e bianchissima sabbia morbida come la seta, affacciata su un mare che sembra fatto di vetro da quanto è trasparente. Ma c’è di più. Il fondale che scende progressivamente rende questa spiaggia la meta perfetta per chi va in vacanza con la famiglia e i bambini. A patto di evitare il mese di agosto, periodo in cui è molto difficile trovare uno spazio libero per piantare l’ombrellone. Molto meglio visitare la spiaggia a settembre, in occasione della Cous Cous Fest, festival internazionale che celebra questo piatto come simbolo di vicinanza da culture diverse e che attira visitatori da ogni parte del mondo.

Le altre spiagge da vedere vicino a San Vito Lo Capo Se la spiaggia di San Vito fosse troppo affollata o non di nostro gradimento non c’è da disperare. Intorno al borgo ci sono alternative estremamente valide. La prima sono le Cale di Macari, nei pressi dell’omonimo borgo. Decisamente più tranquille e meno frequentate rispetto alla spiaggia principale, queste piccole calette sono perfette per gli appassionati di immersioni e per chi cerca pace e tranquillità anche in alta stagione. Se amiamo i panorami da sono e vogliamo la serenità, un altro luogo assolutamente da visitare è la Tonnara di Scopello. Piccola, raccolta tra due suggestivi faraglioni e con un’acqua cristallina, questa caletta potrebbe farci innamorare in pochi secondi.