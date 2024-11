Questa società offre un bonus di €10.000 a nuovi assunti. Come candidarsi

Alcune aziende, per attrarre dipendenti qualificati, offrono condizioni particolarmente vantaggiose fin dall’assunzione. Non si tratta solo di stipendi elevati, ma anche di bonus d’ingresso che, in alcuni casi, possono raggiungere cifre considerevoli.

È il caso, ad esempio, di Odoo, una piattaforma di gestione aziendale che propone soluzioni integrate per ottimizzare le operazioni delle imprese.

Il fondatore, Fabien Pinckaers, oggi 45enne e il più giovane miliardario belga, ha avuto a soli 23 anni un’idea che ha rivoluzionato la vita di molte persone. Attualmente, l’azienda è valutata 5 miliardi di euro e impiega 2.800 persone in tutto il mondo.

L’obiettivo è continuare a investire per supportare la crescita e attrarre sviluppatori altamente qualificati. Odoo punta sull’eccellenza e riconosce il valore di tali profili già nella proposta di lavoro, che oltre a uno stipendio altamente competitivo prevede un bonus d’ingresso del valore di 10.000 euro.

Le difficoltà della Odoo nel reclutare personale

Fabien Pinckaers ha recentemente sottolineato quanto sia complesso trovare sviluppatori qualificati, una sfida cruciale per mantenere la competitività di Odoo. Ospite del programma RTL Info Signatures, Pinckaers ha evidenziato le difficoltà nel reclutare personale in Vallonia, dove ha sede l’azienda.

Ogni anno, Odoo assume diverse centinaia di sviluppatori, ma dalle università della regione escono al massimo 80 laureati, non tutti adeguatamente qualificati. Questo squilibrio tra domanda e offerta non è un problema esclusivo di Odoo: interessa molte altre aziende in Belgio, in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea.

Eppure, come ha osservato Pinckaers, gli sviluppatori sono sempre più centrali nell’economia globale. A riprova di ciò, “sette delle aziende più grandi al mondo sono state create da sviluppatori”.

I vantaggi di essere assunti in Odoo

Questa carenza impone alle imprese di adottare strategie per attrarre i pochi talenti disponibili. Odoo, ad esempio, propone stipendi competitivi che variano da un minimo di 67.130 euro (circa 70.800 dollari) per un ingegnere informatico entry-level, a un massimo di 85.600 euro (circa 90.234 dollari) per un profilo senior, oltre al già citato bonus d’ingresso di 10.000 euro.

E ancora, due giorni di smart working a settimana e orario flessibile, buoni pasto e 12 giorni l’anno a disposizione per la propria formazione.

Inoltre, l’azienda offre un ambiente dinamico e accogliente, dove si promuove la coesione tra i colleghi attraverso diverse attività. Oltre alla possibilità di praticare sport insieme, con le spese coperte, si organizzano eventi aziendali come afterworks, barbecue, team building e LAN party, che favoriscono la socializzazione e il divertimento. L’ambiente di lavoro è inoltre situato in affascinanti fattorie ristrutturate in campagna, creando uno spazio sereno e stimolante per favorire la produttività e il benessere del team.

E non è tutto, perché per chi viene dall’estero, come nel caso dell’Italia, ci sono tante altre agevolazioni, come un pacchetto di relocation con 1 mese di alloggio gratuito e ulteriori vantaggi.

Ovviamente per candidarsi bisogna essere in linea con una serie di requisiti: dall’esperienza con i principali linguaggi di programmazione (preferibilmente con Python e JavaScript), a quella con database relazionali, senza trascurare poi l’importanza di conoscere la lingua inglese (scritto e parlato).

Cosa fa Odoo e come candidarsi

Odoo offre una piattaforma di servizi che spaziano dalla contabilità alla gestione delle vendite, degli acquisti, delle risorse umane, del magazzino e della produzione, includendo strumenti avanzati per CRM e marketing digitale.

È importante distinguere tra Odoo Enterprise, una versione a pagamento gestita dalla casa madre Odoo SA in Belgio, e Odoo Community, una versione open source sviluppata da una comunità internazionale di programmatori. Le posizioni lavorative citate riguardano la prima, che si avvale di aggiornamenti regolari e personalizzazioni realizzate da sviluppatori interni, assunti direttamente dall’azienda.

Per candidarsi, è sufficiente visitare la pagina del sito ufficiale di Odoo dedicata alle offerte di lavoro. Oltre ai profili di sviluppatori, l’azienda è alla ricerca di figure come responsabili delle vendite, account manager e stagisti. Per questi ultimi, l’esperienza prevede tre settimane di formazione, seguite dall’inserimento in un team tecnico dedicato a specifiche applicazioni (risorse umane, contabilità, inventario, marketing). L’obiettivo è sviluppare nuove funzionalità per le app assegnate, gestendo i progetti in autonomia e partecipando attivamente come veri e propri dipendenti.