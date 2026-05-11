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Questa Polaroid costa oggi meno di 69 euro. È in offerta su Amazon

Pasquale Conte

11/05/2026

Non perderti questa offerta, solo oggi puoi acquistare una fotocamera Polaroid di ultima generazione al prezzo più conveniente di sempre. Risparmi il 47%.

Questa Polaroid costa oggi meno di 69 euro. È in offerta su Amazon
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In un’epoca dove gli smartphone permettono di scattare foto e registrare video con il massimo della qualità professionale, c’è chi ancora si affida all’analogico e adora l’effetto che le fotografie fisiche possono avere. In questo senso, è possibile affidarsi a usa e getta dall’effetto retrò, oppure a reflex professionali da migliaia di euro.

C’è chi cerca una via di mezzo, puntando su un grande classico che non passa mai di moda: le fotocamere Polaroid. Si tratta di dispositivi esteticamente molto apprezzabili, con l’iconica fascia arcobaleno e con la fessura per poter stampare in maniera istantanea le foto appena catturate. Non ne hai ancora una? Allora c’è l’offerta giusta per te.

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Polaroid Now Gen 3 in super sconto su Amazon

Polaroid Now Gen 3

Amazon ha voluto lanciare una delle offerte più convenienti dell’ultimo periodo, con uno sconto esclusivo per una delle fotocamere più ricercate negli anni. Stiamo parlando della Polaroid Now Gen 3, un dispositivo che unisce tutte le tecnologie più recenti al fascino che solo un’istantanea può regalare.

Grazie all’offerta a tempo, valida ancora per qualche ora, è possibile acquistarla al prezzo promozionale di 68,94 euro. Lo sconto applicato è del 47% sui 129,99 euro di listino, dunque puoi farla tua a quasi la metà del costo originale.

E se hai l’abbonamento ad Amazon Prime attivo, non devi nemmeno pagare la spedizione e riceverai il pacco a casa nel giro di una giornata. Amazon dà anche la possibilità di pagare l’articolo in 3 comode rate da 22,98 euro a tasso zero, semplicemente selezionando il metodo di pagamento in fase di check out.

Polaroid Now Gen 3: le caratteristiche tecniche

La Polaroid Now Gen 3 è una fotocamera istantanea analogica che è stata ottimizzata per far sì che le foto siano ancora più nitide in condizioni dove l’illuminazione è alta. Grazie al posizionamento dell’esposimetro, al sensore di misurazione della distanza rivisto e al sistema di messa a fuoco automatica modificato, potrai godere di scatti sempre più di qualità.

C’è anche l’attacco per il treppiede, la compatibilità con i filtri fotografici e un pulsante per attivare la modalità di autoscatto a doppia esposizione. Il design è quello classico di Polaroid, con sei colorazioni diverse e l’iconica fascia arcobaleno a decorare il case. Trovi sotto il case una batteria ricaricabile con USB-C per non rimanere mai senza la tua fedele compagna di scatti in viaggio.

La generazione 3 è compatibile anche con le pellicole Polaroyd i-Type, oltre alla 600. La vera chicca rimane il pulsante dell’autoscatto, per avere selfie con i propri amici direttamente in istantanea. Basta premere un tasto una singola volta per avviare il cronometro, mentre per la doppia esposizione bisogna toccarlo due volte velocemente.

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