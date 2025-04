Questa moneta da 2 euro potrebbe valerne 2.400

Uno degli aspetti che rendono unico il mondo della numismatica è il continuo rinnovamento. Ogni giorno che passa arriva una nuova moneta rara o si scopre un errore di conio che rendono monete comunissime dei veri e propri pezzi da collezione.

Una delle scoperte più recenti riguarda una moneta da 2 euro proveniente dalla Lituania con un errore di conio. Corriamo a cercarla perché i collezionisti potrebbero pagarcela più di 2.000 euro.

Le monete da 2 euro vengono spesso utilizzate come monete celebrative per eventi o ricorrenze particolari. È questo il caso dei 2 euro lituani emessi nel 2021 per festeggiare l’inserimento della Riserva Naturale di Zuvintas tra le Riserve di Biosfera UNESCO.

Le altre monete da 2 euro che valgono un patrimonio

I 2 euro lituani non sono gli unici da correre a cercare nei salvadanai o nei cassetti. Tra i pezzi da collezione che potrebbero farci guadagnare una bella cifra ci sono i 2 euro del 2004 che la Repubblica di San Marino dedicò a Galileo Galilei e al 400° anniversario dell’inizio delle osservazioni telescopiche della volta celeste.

Una moneta coniata in poco più di 100.000 esemplari e che, se in condizioni Fior di Conio, è valutata tra i 200 e i 250 euro.

Decisamente interessante anche la moneta emessa da Cipro nel 2024 per festeggiare il ventennale dell’adesione alla UE. Ne esistono circa 7.000 esemplari e ognuno di essi è valutato intorno ai 1.000 euro.

Si sale a ben sopra i 2.000 euro, invece, per le monete da 2 euro del 2015 coniate in occasione del restauro di Palais Princier, la residenza dei reali del Principato di Monaco. Anche in questo caso è la tiratura limitata a fare la differenza. Per una delle 10.000 copie c’è chi è disposto ad arrivare anche a 2.500 euro.