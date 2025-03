Questa importante azienda assume subito 500 giovani (anche senza esperienza)

È stata pubblicata un’offerta di lavoro particolarmente interessante che offre un’ottima opportunità ai giovani italiani, anche senza esperienza.

L’importante azienda alla ricerca di 500 candidati è Gnv, una compagnia di traghetti parte del gruppo Msc, che ha avviato appositamente una campagna di selezione del personale in collaborazione con i Centri dell’impiego nazionali e Sviluppo lavoro Italia, ente pubblico che si occupa di intermediazione e formazione per il lavoro.

In 12 tappe sul territorio italiano gli operatori illustreranno approfonditamente le posizioni aperte e presenteranno la carriera agli aspiranti candidati, che saranno impiegati sui nuovi traghetti in arrivo. Di seguito tutti i dettagli.

Assunzione di 500 giovani, i profili ricercati da Gnv

La compagnia Gnv necessita di 500 nuovi dipendenti per ampliare il proprio organico, con un’offerta di lavoro piuttosto ampia e variegata. Come anticipato, c’è spazio anche per giovani senza alcuna esperienza lavorativa pregressa, come pure per i professionisti già esperti del settore.

Tra i numerosi profili aperti si trovano infatti:

referenti nella gestione hotel;

assistenti d’ufficio;

piccoli di camera (collaboratori impiegati sulle navi, che si occupano principalmente di pulizia delle cabine, rassetto e lavanderia);

piccoli di cucina (collaboratori dei camerieri sulle navi, per lo più addetti all’aiuto nella mensa);

cuochi in possesso di diploma alberghiero, anche senza esperienza di bordo;

pizzaioli;

cambusieri con esperienza di bordo (addetto alla gestione dei viveri);

magazzinieri con esperienza di bordo;

shop assistant;

ottonai;

frigoristi;

marinai;

carpentieri;

elettricisti;

operai;

operai motoristi;

operai meccanici;

ufficiali di macchina e 1° ufficiale di macchina;

direttori di macchina.

Ecco che le figure ricercate spaziano dal personale di gestione alberghiera al personale di coperta, con opportunità aperte a diversi gradi di esperienza e soprattutto diverse età. La stessa compagnia di traghetti, peraltro, invita a valutare l’offerta e a presentare la propria candidatura senza avere troppa paura di rispettare requisiti di sorta. Fatta eccezione per i ruoli in cui è richiesta in modo specifico l’esperienza di bordo, infatti, le posizioni sono aperte anche ai più giovani e inesperti visto che è previsto un percorso formativo ad hoc.

I candidati ritenuti idonei parteciperanno agli appositi corsi di idoneità alla navigazione, venendo supportati anche economicamente in tutto il percorso, fino all’ottenimento del libretto di navigazione. A questo punto, poi, avverrà una formazione dedicata direttamente a bordo, a cura del personale in collaborazione con Msc training center.

I nuovi lavoratori potranno così imparare quanto necessario e familiarizzare con l’ambiente della nave, preparandosi a iniziare l’attività lavorativa vera e propria con tutti gli strumenti a disposizione. Come già premesso, Gnv sta proseguendo gli incontri di presentazione in tutta Italia, cercando candidati disponibili su tutto il territorio nazionale. La Regione di residenza non è quindi un dato rilevante per la candidatura, anche se naturalmente sarà necessario essere disponibili agli spostamenti e alla lontananza dovuti alla vita di bordo.