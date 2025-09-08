Questa frase di Mattarella a Cernobbio potrebbe cambiare i mercati

I venti del cambiamento sembrano soffiare in Europa. Un’Europa che da vincitrice indiscussa sull’integrazione, ora inizia a far parlare di sé non sempre in termini positivi. Tuttavia, da questa fase di incertezza stanno emergendo anche segnali di nuova positività politica.

E se in borsa la politica gioca spesso un ruolo laterale, l’incrocio di molti interventi al Forum di Cernobbio ha restituito insight tutt’altro che trascurabili. In particolare, un passaggio del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha colpito osservatori e analisti, per il suo rimando a un’Europa che non sia più spettatrice, ma protagonista attiva in un mondo in trasformazione.