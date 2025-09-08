Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Questa frase di Mattarella a Cernobbio potrebbe cambiare i mercati

Tommaso Scarpellini

8 Settembre 2025 - 17:58

Parole inattese a Cernobbio scuotono l’Europa: tra tante incertezze, un segnale nascosto potrebbe cambiare la rotta dei mercati.

Questa frase di Mattarella a Cernobbio potrebbe cambiare i mercati

Seguici su

I venti del cambiamento sembrano soffiare in Europa. Un’Europa che da vincitrice indiscussa sull’integrazione, ora inizia a far parlare di sé non sempre in termini positivi. Tuttavia, da questa fase di incertezza stanno emergendo anche segnali di nuova positività politica.

E se in borsa la politica gioca spesso un ruolo laterale, l’incrocio di molti interventi al Forum di Cernobbio ha restituito insight tutt’altro che trascurabili. In particolare, un passaggio del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha colpito osservatori e analisti, per il suo rimando a un’Europa che non sia più spettatrice, ma protagonista attiva in un mondo in trasformazione.

Il discorso di Mattarella a Cernobbio

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Piazza Affari
# Borse Europee
# FTSE MIB 40

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 12/09/2025 È giusto vietare gli smartphone a scuola?
VOTA ORA

Selezionati per te

Banche e dividendi. A Piazza Affari c'è un titolo che rende il 13%

Piazza Affari

Banche e dividendi. A Piazza Affari c’è un titolo che rende il 13%
Borsa Italiana aperta il 1° maggio 2025, Festa dei Lavoratori?

Piazza Affari

Borsa Italiana aperta il 1° maggio 2025, Festa dei Lavoratori?

Correlato