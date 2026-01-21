Questa famosa azienda smetterà di produrre smartphone per sempre

Il mercato degli smartphone è in costante evoluzione. Sebbene i due brand padroni rimangano Apple e Samsung, ce ne sono tanti altri che “dalle retrovie” stanno spingendo sull’acceleratore e puntano ad avvicinarsi alle prime posizioni nella classifica delle marche più popolari.

Il discorso vale per Xiaomi, per Huawei, per Oppo e per tanti altri. Così come ci sono aziende desiderose di crescere, ce ne sono tante altre che non riescono a reggere il passo delle big tech e si trovano costrette a prendere decisione drastiche. Una di queste è arrivata nei giorni scorsi, c’è una popolare azienda che nel 2026 interromperà ufficialmente la produzione dei suoi telefoni.

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Asus smetterà di produrre nuovi smartphone

Se ne parlava già da tempo, ma ora la decisione sembra essere definitiva. Asus abbandonerà il mercato degli smartphone nel corso del 2026, con la chiusura totale di tutta la divisione. Una mossa che rientra in una più ampia ristrutturazione strategica, con l’obiettivo di concentrare tutte le risorse su hardware per PC, laptop e server AI.

Ad aver accelerato il processo ci hanno pensato alcuni fattori esterni. Nel mondo della telefonia, i profitti si stanno riducendo e la richiesta di aggiornamenti software, così come integrazione dell’intelligenza artificiale, è in forte crescita. Asus ha faticato ad avvicinarsi ai numeri di Apple e Samsung, ma anche di marchi cinesi come Xiaomi. Per questo motivo, ha deciso di staccare la spina.

Ora i consumatori si stanno chiedendo: cosa succederà alla serie Zenfone e a ROG Phone? Parliamo di due dei modelli più di successo degli ultimi anni, con parecchi elogi ricevuti per la loro compattezza e per la capacità di fornire prestazioni di livello (anche) lato gaming.

Cosa succederà a Zenfone e ROG Phone

Anche tu sei in possesso di uno Zenfone o di un ROG Phone di ultima generazione? Allora non devi temere, la stessa Asus ha comunicato che il supporto continuerà e gli aggiornamenti software verranno rilasciati nel periodo promesso in fase d’acquisto.

Per ciò che riguarda il discorso legato a garanzia ed assistenza, il servizio clienti e le riparazioni rimarranno disponibili per i clienti attuali. La differenza sostanziale è che non ci sarà nessun nuovo modello in arrivo, né Zenfone 12 né ROG Phone 10.

Dunque a partire da quest’anno, continueremo a sentire parlare di Asus in particolare nel settore dei laptop e dei componenti per il gaming. I numeri sono dalla sua parte, parliamo di una delle aziende leader per numeri di vendita a livello globale.