Questa classifica delle mete turistiche più deludenti al mondo farà molto discutere

Classificare le mete turistiche è un lavoro molto complesso. In primis perché il turismo è in continua evoluzione e le amministrazioni più virtuose riescono a migliorare continuamente la propria offerta. In secondo luogo perché i gusti e le aspettative personale tendono spesso a orientare il giudizio.

Questo non significa che si tratti di un esercizio inutile. La classifica delle 20 mete turistiche più deludenti al mondo recentemente stilata dal portale Preply, ad esempio, apre lo spazio a molti spunti di riflessione.

La classifica delle peggiori mete turistiche Preply ha deciso di analizzare le recensioni dei propri utenti per stilare una classifica delle 20 attrazioni più deludenti al mondo. In vetta alla graduatoria con il maggior numero di recensioni negative, c’è Times Square, ovvero la piazza simbolo di New York. Sul secondo gradino del podio troviamo il Checkpoint Charlie di Berlino, il punto di snodo tra le due parti della città durante la Guerra Fredda. Medaglia di bronzo per un altro emblema del turismo europeo: la Torre Eiffel di Parigi. E le sorprese non finiscono qui. Nella top 20 compaiono anche icone come la Sirenetta di Copenaghen, Las Ramblas di Barcellona e il London Eye di Londra. Ma soprattutto due mete italiane: la Scalinata di Piazza di Spagna e il Colosseo, entrambe a Roma, piazzatesi rispettivamente al 14esimo e 17esimo posto.

Perché queste mete vengono considerate deludenti Sono tre le principali problematiche emerse dall’analisi delle recensioni. Il primo è il sovraffollamento che rende impossibile addirittura camminare in luoghi come Times Square e Las Ramblas. A penalizzare mete come la Torre Eiffel e il London Eye, è, invece, la sovra-commercializzazione. Queste attrazioni vengono ritenute deludenti a causa dei prezzi di accesso troppo elevati e dei lunghissimi tempi di attesa che rendono l’esperienza di visita poco soddisfacente. Il terzo problema è la percezione di mancanza di autenticità che caratterizza destinazioni presenti in classifica come il Mercato di Ben Thanh di Ho Chi Minh City, ritenuto troppo turistico e commerciale rispetto alle aspettative.