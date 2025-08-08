Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Questa classifica delle mete turistiche più deludenti al mondo farà molto discutere

Andrea Fabbri

8 Agosto 2025 - 11:13

Un portale specializzato in lezioni di lingua ha appena redatto una lista delle 20 mete turistiche più deludenti del pianeta. 2, a sorpresa, sono italiane

Questa classifica delle mete turistiche più deludenti al mondo farà molto discutere

Seguici su

Classificare le mete turistiche è un lavoro molto complesso. In primis perché il turismo è in continua evoluzione e le amministrazioni più virtuose riescono a migliorare continuamente la propria offerta. In secondo luogo perché i gusti e le aspettative personale tendono spesso a orientare il giudizio.

Questo non significa che si tratti di un esercizio inutile. La classifica delle 20 mete turistiche più deludenti al mondo recentemente stilata dal portale Preply, ad esempio, apre lo spazio a molti spunti di riflessione.

leggi anche

È caos in una delle mete turistiche più amate del mondo. Ecco cosa sta succedendo
È caos in una delle mete turistiche più amate del mondo. Ecco cosa sta succedendo

La classifica delle peggiori mete turistiche

Preply ha deciso di analizzare le recensioni dei propri utenti per stilare una classifica delle 20 attrazioni più deludenti al mondo.

In vetta alla graduatoria con il maggior numero di recensioni negative, c’è Times Square, ovvero la piazza simbolo di New York. Sul secondo gradino del podio troviamo il Checkpoint Charlie di Berlino, il punto di snodo tra le due parti della città durante la Guerra Fredda.

Medaglia di bronzo per un altro emblema del turismo europeo: la Torre Eiffel di Parigi.

E le sorprese non finiscono qui. Nella top 20 compaiono anche icone come la Sirenetta di Copenaghen, Las Ramblas di Barcellona e il London Eye di Londra. Ma soprattutto due mete italiane: la Scalinata di Piazza di Spagna e il Colosseo, entrambe a Roma, piazzatesi rispettivamente al 14esimo e 17esimo posto.

Perché queste mete vengono considerate deludenti

Sono tre le principali problematiche emerse dall’analisi delle recensioni. Il primo è il sovraffollamento che rende impossibile addirittura camminare in luoghi come Times Square e Las Ramblas.

A penalizzare mete come la Torre Eiffel e il London Eye, è, invece, la sovra-commercializzazione. Queste attrazioni vengono ritenute deludenti a causa dei prezzi di accesso troppo elevati e dei lunghissimi tempi di attesa che rendono l’esperienza di visita poco soddisfacente.

Il terzo problema è la percezione di mancanza di autenticità che caratterizza destinazioni presenti in classifica come il Mercato di Ben Thanh di Ho Chi Minh City, ritenuto troppo turistico e commerciale rispetto alle aspettative.

Perché la Scalinata di Piazza di Spagna e il Colosseo sono in questa classifica

Meritano un ulteriore approfondimento le due mete italiane presenti in classifica: la Scalinata di Piazza di Spagna e il Colosseo.

Per la prima il problema è il sovraffollamento che, al di là della bellezza innegabile del luogo, rende la visita decisamente faticosa, tanto da far diventare praticamente impossibile anche scattare una semplice foto.

La folla, insieme al prezzo del biglietto d’ingresso di 18 euro e alle file chilometriche, sono le problematiche che colpiscono anche i visitatori del Colosseo.

Per questo motivo molti consigliano di spendere qualcosa in più e di puntare sulle visite guidate. Di solito possono usufruire di accessi prioritari e le guide più preparate sono in grado di far apprezzare la maestosità di uno dei monumenti più iconici di tutta Italia.

leggi anche

Se odi il caldo, queste 5 città europee sono assolutamente da evitare
Se odi il caldo, queste 5 città europee sono assolutamente da evitare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# New York
# Turismo
# Roma
# Vacanze

Iscriviti a Money.it

FT logo

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

Gli errori umani che confondono l’intelligenza artificiale: come usiamo male i chatbot

Il modo in cui gli utenti usano un prodotto nel mondo reale può divergere (…)

2 agosto 2025

Pub britannici in ripresa: tra crisi, evoluzione e nuove opportunità di investimento

I pub del Regno Unito, colpiti da tasse e cambiamenti sociali, resistono con (…)

30 luglio 2025

La spesa per la difesa è in aumento, ma per le cose sbagliate

La natura mutevole delle operazioni militari avrà ripercussioni sia sui (…)

26 luglio 2025

Intelligenza artificiale, l’impatto delle politiche di Trump potrebbe non essere quello sperato

L’ottimismo sui titoli tecnologici potrebbe essere prematuro, dati gli (…)

24 luglio 2025

La finanza di Londra deve imparare da Singapore: ecco perché

Il modello Singapore spinge Londra a rivedere regole e tempi della (…)

20 luglio 2025

Selezionati per te

Passeggeri Ryanair respinti al gate dell'aeroporto per una regola poco nota

Viaggi & tempo libero

Passeggeri Ryanair respinti al gate dell’aeroporto per una regola poco nota

In vacanza state in guardia da questo Paese UE. È pericoloso

Viaggi & tempo libero

In vacanza state in guardia da questo Paese UE. È pericoloso

Correlato