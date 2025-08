La città più bella d’Europa per il 2025 è italiana

L’Italia sta vivendo un periodo estremamente complesso dal punto di vista economico con un costo della vita sempre più alto e stipendi sempre meno competivi. Ma, per fortuna, c’è un settore che resiste e continua a registrare ottimi numeri: il turismo.

Nel 2024 il nostro Paese si è piazzato al quarto posto mondiale come numero di presenze. Quest’anno una città italiana è stata nominata la miglior destinazione europea dai lettori di Travel + Leisure, rivista punto di riferimento mondiale nel settore turistico. Scopriamo chi ha vinto il premio e le altre italiane in classifica.

A ottenere i migliori punteggi medi in questi parametri e a prendersi il primato di migliore città europea (e ovviamente d’Italia), è stata l’incantevole Firenze . Vediamo perché.

Il premio viene assegnato chiedendo ai lettori la loro valutazione su diversi aspetti, dai luoghi d’interesse , passando per il cibo, la cultura, la cordialità degli abitanti, e fino ad arrivare ai negozi per chi ama lo shopping.

Ogni anno Travel + Leisure assegna il World’s Best Awards dedicato alle città con le migliori attrattive per i turisti.

Firenze è la città europea più bella secondo i lettori della rivista

Firenze ha ottenuto l’11esimo posto a livello mondiale e il primo a livello europeo. Il motivo? Il mix unico tra architettura, punti di interesse culturale, cordialità delle persone e qualità del cibo.

Una capacità di coniugare vitalità, modernità e valorizzazione del patrimonio storico-culturale che ha permesso al capoluogo toscano di trasformarsi in una delle mete turistiche più gettonate al mondo degli ultimi 10 anni. Non per niente ha conquistato il primato tra le europee anche nel 2019 e nel 2020.

La buona notizia per il turismo italiano è che Firenze non è l’unica in classifica. Ci sono anche Roma e Siena nelle prime 25 posizioni mondiali.