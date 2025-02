Il franchise delle carte Pokémon continua a riunire, ancora dopo decenni, milioni di appassionati.

È noto a molti come alcune tra le carte più rare datate tra la fine anni ’90 e gli inizi del 2000 abbiano visto il proprio valore salire alle stelle, visto l’interesse crescente di molti giocatori e investitori.

Tra i Pokémon più amati della saga c’è sicuramente Charizard, protagonista di molte delle carte più costose oggi sul mercato. Sembra infatti che il valore affettivo verso questo personaggio sia la causa principale dell’aumento dei prezzi di tutte le carte che lo raffigurano.

Anche attualmente, ad esempio, per quasi ogni nuova espansione che viene rilasciata, la figurina che vede il decollo maggiore in ottica di breve e lungo termine è proprio quella del dragone rosso.

Tra le tante versioni esistenti, però, ne esiste una in particolare il cui valore è arrivato a toccare cifre quasi impensabili. Ecco quale.

Questa carta Pokémon vale fino a 35.000 euro

Stiamo parlando del Charizard set base, forse la carta Pokémon più celebre in assoluto, il cui ritrovamento tra le pagine di un vecchio album ha fruttato un bel guadagno per più di qualche vecchio fan che lo conservava gelosamente.

Come molti sanno, infatti, nel mondo del collezionismo le condizioni di conservazione delle carte sono fondamentali e averle mantenute ben protette nel corso degli anni può aver aumentato di molto il valore di ciascuna.

Se un pezzo è in buone condizioni ha più probabilità di ricevere una valutazione positiva dagli enti di gradazione ufficiale, come ad esempio la rinomata PSA, ed in caso di voti molto alti (come 9 o 10) il prezzo di ciascun elemento può subire degli aumenti vertiginosi.

Nel caso di Charizard set base, se appartenente alla prima edizione del set omonimo, una valutazione ottima può farle raggiungere cifre molto alte, che nelle previsioni più ottimali si aggirano anche intorno ai 30.000 euro, o più.