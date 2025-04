Questa azienda pubblica assume senza concorso, stipendio da €32.300 più benefit

Come investire in borsa?

In questi giorni è stata pubblicata l’offerta di lavoro da parte di un’azienda pubblica, che assume senza concorso.

Si tratta di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, società per azioni partecipata per intero dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Non trattandosi di un impiego presso le Pubbliche amministrazioni il reclutamento può avvenire anche senza concorso, obbligo a cui possono derogare anche le stesse Pa se necessario.

leggi anche Queste importanti aziende statali assumono senza concorso pubblico

In ogni caso, si tratta di un annuncio molto promettente, che mette in campo uno stipendio da 32.300 euro oltre a benefit per i nuovi dipendenti.

Invitalia si occupa di numerosi progetti interessanti per sostenere la crescita del Paese e di conseguenza il benessere dei cittadini italiani. Per riuscire ad affrontare le nuove sfide economiche, in particolar modo sulla gestione dei fondi europei e nazionali, l’Agenzia necessita di ampliare l’organico e sta cercando altro personale. Vediamo tutti i dettagli.

L’offerta di lavoro di Invitalia Invitalia cerca lavoratori da inserire nell’Unità organizzativa incentivi e innovazione, che si occuperanno di valutare e attuare i progetti d’impresa dopo un periodo di formazione sul campo. L’offerta di lavoro prevede un contratto a tempo determinato dalla durata di 12 mesi prorogabili, con assunzione diretta in azienda. Il lavoro si svolge presso la sede dell’azienda a Roma, con possibilità di impegno in smart working fino al 60% delle giornate di lavoro, che si estendono da lunedì al venerdì con orario full time. Il punto forte dell’azienda, come specificato nell’annuncio stesso, risiede proprio nel contesto fortemente innovativo, nonché caratterizzato dalla giovane età del personale e dall’equità del trattamento. L’Agenzia racconta infatti di aver raggiunto gli obiettivi di riduzione del gender pay gap previsti dal Piano strategico di sostenibilità 2024-2026 con grande anticipo, restando concentrata su obiettivi di rilevanza sociale come la parità di genere.

Requisiti richiesti Per candidarsi all’annuncio di Invitalia bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea in Economia o Ingegneria gestionale con votazione di almeno 100/100 (ma l’offerta è aperta anche ai laureandi con laurea entro 6 mesi media di almeno 27/30 );

(ma l’offerta è aperta anche ai laureandi con laurea entro 6 mesi ); competenze di analisi economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese;

capacità di lettura del bilancio riclassificato;

conoscenza dei principali indicatori economico-finanziari;

capacità di scrittura e redazione documentale;

capacità relazionali e comunicative;

precisione e orientamento al risultato;

attenzione al cliente. L’esperienza pregressa attinente è un requisito apprezzato ma non indispensabile per la considerazione della propria candidatura.