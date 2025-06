Questa azienda italiana sta per fallire con un buco da $4,9 miliardi

Tutti i casi in cui l’Agenzia delle Entrate controlla i tuoi bonifici

C’è un’azienda che ha scritto alcune delle pagine più importanti dell’industria italiana. Una realtà storica, fondata più di un secolo fa, cresciuta a fianco dei grandi nomi dell’automotive, esportata in tutto il mondo come simbolo dell’eccellenza tecnologica tricolore. Era il fiore all’occhiello del nostro saper fare, della manifattura evoluta, della meccanica di precisione. Un brand che tutti conoscevano, dagli operai della Val Padana agli ingegneri giapponesi, passando per i manager tedeschi e americani.

Oggi, quella stessa azienda è sull’orlo del fallimento. Con un buco da 4,9 miliardi di dollari, ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti. Un colosso in ginocchio, divorato da anni di speculazioni finanziarie, cessioni opache, incapacità politica e indifferenza generale.

Perché questa non è solo una storia industriale. È il racconto amaro di come un patrimonio italiano sia stato svenduto, pezzo dopo pezzo, a investitori stranieri più interessati al ritorno a breve che alla crescita sostenibile. E mentre altri governi avrebbero alzato barricate per proteggerla, da noi nessuno ha mosso un dito. Nemmeno facendo appello al golden power, che avrebbe potuto fermare la cessione.

Oggi ne paghiamo il conto. I lavoratori tremano, la politica tace, i sindacati arrancano. Il disastro si consuma, nel silenzio assordante di un Paese che sembra aver dimenticato cos’è davvero l’industria.