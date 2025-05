Quanto guadagni se investi 30.000€ in titoli di Stato con la strategia di Warren Buffett

Quando ci si ritrova con una somma di denaro da gestire, senza volerla necessariamente destinare a investimenti di lungo termine, sorge un’esigenza tanto comune quanto sottovalutata: trovare un modo per farla fruttare, mantenendo al tempo stesso flessibilità e sicurezza. Magari si tratta di soldi messi da parte per un futuro acquisto importante — come una casa — oppure semplicemente della volontà di non lasciare la liquidità ferma sul conto corrente, dove l’inflazione lentamente la erode.

In questi casi, può essere utile copiare la strategia di chi - con la gestione della liquidità - ha creato un impero. Secondo una stima di JPMorgan, Berkshire Hathaway è diventata il quarto maggior detentore al mondo di titoli di Stato americani a breve termine, con una quota che rappresenta circa il 5% del mercato complessivo. Parliamo di 314 miliardi di dollari, una cifra che supera perfino quella posseduta da molte banche centrali.

La strategia di Buffett prevede un acquisto regolare di titoli a breve termine - da 4 a 52 settimane - alle aste settimanali, in modo che la liquidità generi valore, restando comunque disponibile per cogliere nuove opportunità. [...]