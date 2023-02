Quanto guadagna Vittorio Sgarbi grazie alle 5 cariche istituzionali

Quanto guadagna Vittorio Sgarbi? Nel tempo ha accumulato molte cariche, lo stesso Sgarbi scherza in un breve intervista su Repubblica nel quale dice che tra 10 anni avrà ricoperto almeno 50 cariche pubbliche di rilievo.

Oggi Vittorio Sgarbi è appena stato eletto consigliere regionale in Lombardia, ma è anche sindaco di Sutri, pro-sindaco di Urbino, assessore comunale a Viterbo e, non meno importante, sottosegretario segretario alla Cultura del governo Meloni.

Ecco quanto (e come) guadagna Vittorio Sgarbi grazie alle cariche istituzionali che ricopre.

Vittorio Sgarbi e il stipendio come sottosegretario alla Cultura

Vittorio Sgarbi è critico d’arte, saggista e opinionista tv, ma nel tempo ha ricoperto anche diverse cariche pubbliche di rilievo, come il deputato. Attualmente è, per esempio, il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, ma non gli mancano neanche le cariche comunali e regionali.

Chi è Sgarbi? Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara da genitori farmacisti, ha intrapreso gli studi classici seguiti da una laurea con lode in Filosofia e da una specializzazione in Storia dell’arte. È stato anche ispettore Soprintendenza ai beni storici e artistici in Veneto.

Celibe, ha due figli che ha riconosciuto nati da relazioni extraconiugali, ma ha anche dichiarato di avere probabilmente una quarantina di figli non riconosciuti. Oltre a questi, Sgarbi negli anni ha collezionato una lista lunghissima di querele, condanne e celebri liti in televisione e in Parlamento.

Nella sua dichiarazione patrimoniale del 2019 Vittorio Sgarbi dichiarava un reddito complessivo di 475.653 euro. Nel 2017, invece, dalla documentazione patrimoniale risultava che l’ex deputato non possedesse né case né auto, ma solo un motoscafo d’epoca risalente al 1969 e una fondazione (Cavallini-Sgarbi), per un totale imponibile di 782,682 euro.

In quanto deputato eletto per Forza Italia (poi passato al Gruppo Misto) nel collegio di Modena e Ferrara, Sgarbi percepì uno stipendio da parlamentare. Ciò significa che ha preso un’indennità lorda di circa 11.000 euro (netti poco più di 5.000 euro al mese), una diaria di 3.503,11 euro e un rimborso spese da 3.690 euro, a cui aggiungere ovviamente i rimborsi per le spese telefoniche e per i viaggi.

leggi anche Quanto guadagna un consigliere comunale? Stipendio e funzioni

Altri guadagni di Vittorio Sgarbi: cariche comunali e regionali

Nel curriculum politico di Sgarbi troviamo anche ben 3 incarichi come sindaco: di San Severino Marche dal ’92 al ’93, di Salemi (Trapani) dal 2008 al 2012 e di Sutri, nel Lazio, dal 2018. Come sindaco di Sutri Sgarbi avrebbe potuto guadagnare, secondo la tabella dei compensi, 2.790 euro al mese. Durante un’intervista ha però dichiarato di non percepire questo stipendio.

Anche per la sua carica di vice sindaco di Urbino Sgarbi dovrebbe percepire un compenso mensile, non superiore a 5 euro, ma al contrario di quanto affermato per lo stipendio da sindaco di Sutri, in questo caso Sgarbi non ha mai parlato della rinuncia dello stipendio.

È stato poi assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia tra il 2017 e il 2018, eurodeputato con mandato dal 1998 al 2001, e Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali dal 2001 al 2002 sotto la presidenza di Silvio Berlusconi.

Oggi come consigliere regionale della Lombardia Sgarbi avrà un guadagno mensile piuttosto elevato, tra i 10 e i 13 mila euro lordi al mese. A questa cifra si devono sommare indennità di carica, rimborsi forfettari e indennità di funzione.

leggi anche Quanto guadagnano gli assessori comunali: stipendio e rimborsi

Vittorio Sgarbi in tv: quanto guadagna per gli show?

Ma Sgarbi è noto al grande pubblico soprattutto per le ospitate in TV. Viene spesso interpellato in merito a questioni di ambito di patrimonio artistico-culturale-paesaggistico, fino a questioni di società e politica, passando per i reality show.

Quanto guadagna Vittorio Sgarbi come ospite/opinionista nei programmi tv e nei talk show? Il suo compenso ammonterebbe a 3.000 euro a puntata, secondo quanto svelato dal settimanale di gossip Spy.

I guadagni di Sgarbi sono piuttosto diversificati e di difficile reperimento. Infatti in alcuni casi Sgarbi stesso ha dichiarato di aver rinunciato a uno stipendio, come quello per il ruolo di sindaco di Sutri. Difficile quindi calcolare quanto guadagni nel complesso, ma in passato (2017-2019) è stato confermato un guadagno annuale di almeno 500 mila euro.